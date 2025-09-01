«Российский след» в деле об убийстве экс-спикера Рады

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский сообщил, что мужчина, напавший на бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия, выдавал себя за курьера. После нападения он убедился, что жертва мертва.

Нацполиция обнародовала первые фото задержанного. По словам Выговского, преступление не было случайным и имеет «российский след».

«Он долго готовился, наблюдал, планировал и, наконец, нажал на курок. Нам понадобилось всего 36 часов, чтобы выйти на его след и задержать», — отметил глава Нацполиции.

По данным следствия, 30 августа в Сиховском районе Львова злоумышленник в образе курьера открыл огонь по политику среди бела дня. Затем он убедился в смерти жертвы, переоделся, избавился от оружия и пытался скрыться в Хмельницкой области.

Однако избежать правосудия ему не удалось. Благодаря круглосуточной работе полиции Львовщины и центрального аппарата НПУ нападавший был задержан, а необходимые доказательства собраны.