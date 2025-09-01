USD 1.7000
EUR 1.9904
RUB 2.0972
Украинская армия творит чудеса: русские отступают
Украинская армия творит чудеса: русские отступают

«Российский след» в деле об убийстве экс-спикера Рады

11:00 1031

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский сообщил, что мужчина, напавший на бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия, выдавал себя за курьера. После нападения он убедился, что жертва мертва.

Нацполиция обнародовала первые фото задержанного. По словам Выговского, преступление не было случайным и имеет «российский след».

«Он долго готовился, наблюдал, планировал и, наконец, нажал на курок. Нам понадобилось всего 36 часов, чтобы выйти на его след и задержать», — отметил глава Нацполиции.

По данным следствия, 30 августа в Сиховском районе Львова злоумышленник в образе курьера открыл огонь по политику среди бела дня. Затем он убедился в смерти жертвы, переоделся, избавился от оружия и пытался скрыться в Хмельницкой области.

Однако избежать правосудия ему не удалось. Благодаря круглосуточной работе полиции Львовщины и центрального аппарата НПУ нападавший был задержан, а необходимые доказательства собраны.

11:15 1763
11:56 732
11:41 726
10:42 1823
03:49 6709
11:01 1038
11:00 1032
11:25 1379
10:19 1174
10:07 4124
10:06 3533

