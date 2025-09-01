Масштабные учения с элементами ядерного планирования в Беларуси

В Беларуси стартовали учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) под названиями «Взаимодействие-2025», «Поиск-2025» и «Эшелон». Как сообщают российские СМИ, в маневрах задействованы более двух тысяч белорусских военнослужащих, а также военные из России, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана.

По данным DW, в ходе учений используется около 450 единиц техники, включая беспилотные летательные аппараты, менее десяти самолетов и вертолетов. Источники утверждают, что президент Беларуси Александр Лукашенко лично распорядился перенести маневры вглубь территории страны, чтобы избежать обвинений в возможных провокациях.

Особое внимание на учениях уделено отработке планирования применения ядерного вооружения. «Нельзя применять то, что, скажем так, несет угрозу всему миру, всеобщей безопасности. А как это планировать — будем учиться», — заявил первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Павел Муравейко.

В то же время отмечается, что данные маневры не связаны с последующими совместными российско-белорусскими учениями «Запад-2025», которые пройдут с 12 по 16 сентября.