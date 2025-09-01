USD 1.7000
EUR 1.9904
RUB 2.0972
Подписаться на уведомления
Украинская армия творит чудеса: русские отступают
Новость дня
Украинская армия творит чудеса: русские отступают

Масштабные учения с элементами ядерного планирования в Беларуси

11:05 261

В Беларуси стартовали учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) под названиями «Взаимодействие-2025», «Поиск-2025» и «Эшелон». Как сообщают российские СМИ, в маневрах задействованы более двух тысяч белорусских военнослужащих, а также военные из России, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана.

По данным DW, в ходе учений используется около 450 единиц техники, включая беспилотные летательные аппараты, менее десяти самолетов и вертолетов. Источники утверждают, что президент Беларуси Александр Лукашенко лично распорядился перенести маневры вглубь территории страны, чтобы избежать обвинений в возможных провокациях.

Особое внимание на учениях уделено отработке планирования применения ядерного вооружения. «Нельзя применять то, что, скажем так, несет угрозу всему миру, всеобщей безопасности. А как это планировать — будем учиться», — заявил первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Павел Муравейко.

В то же время отмечается, что данные маневры не связаны с последующими совместными российско-белорусскими учениями «Запад-2025», которые пройдут с 12 по 16 сентября.

ФСБ создает «азербайджанскую диаспору» в России
ФСБ создает «азербайджанскую диаспору» в России
11:15 1773
Эрдоган с Путиным обсудили и Южный Кавказ
Эрдоган с Путиным обсудили и Южный Кавказ обновлено 11:56
11:56 741
Украинские «Призраки» уничтожили российские вертолеты
Украинские «Призраки» уничтожили российские вертолеты видео
11:41 734
Тяжелые бои: россияне наступают по всем направлениям
Тяжелые бои: россияне наступают по всем направлениям
10:42 1825
Разрешить Путину захватить весь Донбасс
Разрешить Путину захватить весь Донбасс наша аналитика
03:49 6710
Эрдоган встретился с Пашиняном и заговорил о расширении сотрудничества с Арменией
Эрдоган встретился с Пашиняном и заговорил о расширении сотрудничества с Арменией видео
11:01 1042
«Российский след» в деле об убийстве экс-спикера Рады
«Российский след» в деле об убийстве экс-спикера Рады фото
11:00 1034
1,4 миллиарда индусов ждут Путина
1,4 миллиарда индусов ждут Путина фото; видео; обновлено 11:25
11:25 1384
Массированные удары по Украине: есть жертвы
Массированные удары по Украине: есть жертвы
10:19 1175
Страшное землетрясение в Афганистане: сотни жертв
Страшное землетрясение в Афганистане: сотни жертв обновлено 10:07
10:07 4126
Алиев встретился и с Шарифом
Алиев встретился и с Шарифом фото; обновлено 10:06
10:06 3533

ЭТО ВАЖНО

ФСБ создает «азербайджанскую диаспору» в России
ФСБ создает «азербайджанскую диаспору» в России
11:15 1773
Эрдоган с Путиным обсудили и Южный Кавказ
Эрдоган с Путиным обсудили и Южный Кавказ обновлено 11:56
11:56 741
Украинские «Призраки» уничтожили российские вертолеты
Украинские «Призраки» уничтожили российские вертолеты видео
11:41 734
Тяжелые бои: россияне наступают по всем направлениям
Тяжелые бои: россияне наступают по всем направлениям
10:42 1825
Разрешить Путину захватить весь Донбасс
Разрешить Путину захватить весь Донбасс наша аналитика
03:49 6710
Эрдоган встретился с Пашиняном и заговорил о расширении сотрудничества с Арменией
Эрдоган встретился с Пашиняном и заговорил о расширении сотрудничества с Арменией видео
11:01 1042
«Российский след» в деле об убийстве экс-спикера Рады
«Российский след» в деле об убийстве экс-спикера Рады фото
11:00 1034
1,4 миллиарда индусов ждут Путина
1,4 миллиарда индусов ждут Путина фото; видео; обновлено 11:25
11:25 1384
Массированные удары по Украине: есть жертвы
Массированные удары по Украине: есть жертвы
10:19 1175
Страшное землетрясение в Афганистане: сотни жертв
Страшное землетрясение в Афганистане: сотни жертв обновлено 10:07
10:07 4126
Алиев встретился и с Шарифом
Алиев встретился и с Шарифом фото; обновлено 10:06
10:06 3533
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться