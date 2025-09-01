USD 1.7000
Украинская армия творит чудеса: русские отступают
Новость дня
Украинская армия творит чудеса: русские отступают

Банк Республика является партнером 49-го Всемирного финала Международной олимпиады по программированию, проходящего в Азербайджане

11:10 210

С 31 августа по 5 сентября Азербайджан впервые примет один из самых престижных технологических конкурсов в мире – 49-й Всемирный финал Международной олимпиады по программированию (ICPC).

Поддерживая процессы цифровизации в стране, «Банк Республика» в рамках Ассоциации банков Азербайджана входит в число партнеров этого масштабного события.

«Банк Республика», выступая партнером этого важного глобального мероприятия, еще раз подтверждает свой вклад в развитие процессов инноваций и цифровой трансформации в стране. На протяжении многих лет банк поддерживает проекты, направленные на повышение знаний и навыков молодежи, развитие цифровой грамотности и подготовку будущих профессиональных кадров.

Одним из стратегических приоритетов «Банк Республика» является поддержка инициатив, ориентированных на цифровизацию и инновации. Сегодня современные мобильные приложения, онлайн-сервисы и инновационные продукты банка упрощают повседневную жизнь тысяч клиентов.

Соревнование организовано ICPC Foundation и проходит на базе Университета ADA, в партнерстве с Центральным банком Азербайджанской РеспубликиАгентством инноваций и цифрового развития и сообществом ICPC Азербайджан, при поддержке PaşHolding.

Во Всемирном финале примут участие около 140 университетских команд из более чем 70 стран мира. В течение пяти дней молодые программисты будут демонстрировать свои навыки в области решения задач, командной работы и программирования.

 📌 Для получения дополнительной информации:

🌐 Веб-сайт: www.bankrespublika.az

📱 Социальные сети:   🔵 Facebook | 📸 Instagram | 🔗 LinkedIn      | 📨 Telegram

📞 Центр поддержки клиентов: 144.

