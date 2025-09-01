Принято решение: Азербайджан стал партнером

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) приняла решение объединить статусы «наблюдателя» и «партнера по диалогу», говорится в итоговой декларации саммита в Тяньцзине.

«Государства-члены приняли решение об объединении статусов «наблюдатель» и «партнер по диалогу» в единый статус «партнер ШОС», – сказано в тексте документа.

Государства-члены ШОС с удовлетворением отметили решение о присвоении Лаоса статуса партнера по диалогу, говорится в итоговом документе.

Саммит ШОС проходит в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. В нем принимают участие лидеры более 20 стран, включая президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также представители десяти международных организаций.

В настоящий момент в состав ШОС входят десять государств-членов: Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Кроме того, с организацией сотрудничают два государства со статусом наблюдателя – Афганистан и Монголия, а также четырнадцать стран, имеющих статус партнера по диалогу, среди которых Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.