ФСБ создает «азербайджанскую диаспору» в России

В Екатеринбурге старейшины и авторитетные представители разных групп азербайджанцев выбрали председателя общественной организации «Центр культуры, молодежи и спорта Азербайджанцев Урала». Им стал Видади Мустафаев, который занимал пост президента этой организации. Фактически теперь он стал главой диаспоры на Урале после ареста главы Шахина Шихлинского летом этого года, пишут российские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах.

Последнее время Мустафаев выступал оппонентом Шихлинского, который был лидером другой общественной организации — «Азербайджан-Урал» и считался главой уральской диаспоры. Мустафаев критиковал соотечественника за отсутствие реакции на резонансные происшествия с участием азербайджанцев и недостаточную работу по интеграции их в российскую культуру и общество. Выражал мнение, что диаспоры в целом в нынешнем виде потворствуют криминалу.

Их конфликт, расколовший диаспору, длился долгое время и, вероятно, закончился после задержания Шихлинского и его сына.

«В Свердловской области сложилась непростая ситуация. В течение долгого времени наши соотечественники находились под гнетом и систематическим давлением. Вместо развития мультикультурализма и толерантности, содействия образованию и проведения воспитательной работы с молодежью, их интеграции в общество предыдущие руководители решали только свои проблемы», — сообщил Видади Мустафаев.

Сам Видади Мустафаев также попадал в поле зрения силовиков: он выступал посредником при передаче части взятки в несколько миллионов рублей от экс-мэра Среднеуральска, депутата Андрея Зашляпина сотруднику УФСБ по Свердловской области. Силовик предложил помочь депутату «прикрыть» его от возможного уголовного дела за 10 миллионов рублей и успел получить большую часть этой суммы. Капитан ФСБ курировал как раз диаспору и был хорошо знаком с Видади. Видади прошел по делу в качестве свидетеля. Именно он написал заявление в правоохранительные органы, когда часть денег уже была передана.

Сам же Мустафаев, комментируя арест Шихлинского, заявлял, что в Екатеринбурге «упразднили понятие» азербайджанской диаспоры.

«Мы понятие диаспоры упразднили, так как это понятие исчерпало себя. На посту я планирую заниматься воспитанием молодежи, ведь им никто не объяснял, что такое хорошо и что такое плохо. Будем объяснять, что нужно жить по нормам российского законодательства. Деятельность Шахина Шихлинского на посту главы диаспоры была полностью провалена, она не была посвящена ни бизнесу, ни культуре. Все преференции он клал себе в карман», — рассказал он.