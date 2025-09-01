USD 1.7000
Украинская армия творит чудеса: русские отступают
Украинская армия творит чудеса: русские отступают

Azercell запускает очередную программу поддержки женщин

11:28 200

Придерживаясь своей стратегической цели «Упрощаем доступ, расширяем возможности!», Azercell объявляет о старте очередного конкурса социальных проектов, направленных на повышение социальной активности женщин в обществе и укрепление их социального благополучия.

Представленные проекты должны охватывать одно из следующих направлений, связанных с поддержкой женщин:

  • развитие знаний и навыков в различных областях;
  • обучение практическим аспектам предпринимательства и бизнеса;
  • формирование у женщин новых навыков в сфере технологий и инноваций;
  • повышение правовой и финансовой грамотности;
  • популяризация здорового образа жизни.

При отборе приоритет будет отдан инициативам, поддерживающим цифровое развитие, инклюзивность и повышение качества жизни посредством технологических решений. Особое внимание будет уделено проектам, ориентированным на широкие целевые группы и обладающим потенциалом для долгосрочного развития.

Для обеспечения прозрачности и объективности оценки все предложения будут рассмотрены жюри, состоящим из разных экспертов, специализирующихся в данной области. На реализацию каждого победившего проекта будет выделено до 7000 AZN. Окончательная сумма будет определена решением жюри.

К участию в конкурсе допускаются только неправительственные и некоммерческие организации.

Заявки принимаются на азербайджанском языке в период с 01.09.25 по 30.09.25 по указанной ссылке: https://forms.office.com/r/e3WYWvzXau

К заявке необходимо приложить детализированный бюджет проекта.

Azercell желает всем участникам успехов!

ФСБ создает «азербайджанскую диаспору» в России
ФСБ создает «азербайджанскую диаспору» в России
11:15 1794
Эрдоган с Путиным обсудили и Южный Кавказ
Эрдоган с Путиным обсудили и Южный Кавказ обновлено 11:56
11:56 757
Украинские «Призраки» уничтожили российские вертолеты
Украинские «Призраки» уничтожили российские вертолеты видео
11:41 750
Тяжелые бои: россияне наступают по всем направлениям
Тяжелые бои: россияне наступают по всем направлениям
10:42 1832
Разрешить Путину захватить весь Донбасс
Разрешить Путину захватить весь Донбасс наша аналитика
03:49 6713
Эрдоган встретился с Пашиняном и заговорил о расширении сотрудничества с Арменией
Эрдоган встретился с Пашиняном и заговорил о расширении сотрудничества с Арменией видео
11:01 1048
«Российский след» в деле об убийстве экс-спикера Рады
«Российский след» в деле об убийстве экс-спикера Рады фото
11:00 1040
1,4 миллиарда индусов ждут Путина
1,4 миллиарда индусов ждут Путина фото; видео; обновлено 11:25
11:25 1394
Массированные удары по Украине: есть жертвы
Массированные удары по Украине: есть жертвы
10:19 1178
Страшное землетрясение в Афганистане: сотни жертв
Страшное землетрясение в Афганистане: сотни жертв обновлено 10:07
10:07 4132
Алиев встретился и с Шарифом
Алиев встретился и с Шарифом фото; обновлено 10:06
10:06 3539

Подписаться