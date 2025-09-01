Специальное подразделение Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины «Призраки» нанесло удар дронами по российской авиабазе в поселке Гвардейское близ Симферополя. Об этом говорится в сообщении на Telegram-канале ГУР.
Украинские «Призраки» уничтожили российские вертолеты pic.twitter.com/vgS34MI3Uq— Seymur Bakshev (@SBakshev) September 1, 2025
В результате атаки были поражены два вертолета Ми-8.
Предварительная стоимость уничтоженной техники оценивается в 20–30 миллионов долларов.
Согласно информации ведомства, во время той же операции под удар попал российский буксир, предположительно, БУК-2190, находившийся в бухте Севастополя. По данным ГУР, в ходе атаки на судно была направлена специальная боеголовка.