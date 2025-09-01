USD 1.7000
EUR 1.9904
RUB 2.0972
Украинская армия творит чудеса: русские отступают
Украинская армия творит чудеса: русские отступают

Эрдоган с Путиным обсудили и Южный Кавказ

обновлено 11:56
11:56 765

Президент РФ Владимир Путин обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ряд региональных проблем, в частности Ближний Восток, Северную Африку и Южный Кавказ, пишут российские СМИ. 

«В центре нашего внимания также представляющие общий интерес темы, такие как Ближний Восток, Северная Африка, Южный Кавказ. Российско-турецкое взаимодействие по всем этим направлениям хорошо отлажено, носит конкретный, полезный и, я бы сказал, доверительный характер», – сказал Путин.

*** 11:42 

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом «на полях» саммита ШОС, сообщают российские СМИ. 

Ожидается, что Путин и Эрдоган обсудят различные вопросы международного характера и двустороннего сотрудничества. 

Помощник президента России Юрий Ушаков также допустил обсуждение вопроса Украины.

«Наверняка будет обсуждаться Украина», - сказал он, отметив роль Анкары в поисках политико-дипломатического решения конфликта. 

Помимо этого, Ушаков выразил уверенность в том, что на встрече будет обсуждена ситуация на Ближнем Востоке, на Кавказе и в других регионах.

Эрдоган в ходе встречи заявил Путину, что ждет его с визитом в Турции. 

ФСБ создает «азербайджанскую диаспору» в России
ФСБ создает «азербайджанскую диаспору» в России
11:15 1802
Эрдоган с Путиным обсудили и Южный Кавказ
Эрдоган с Путиным обсудили и Южный Кавказ обновлено 11:56
11:56 766
Украинские «Призраки» уничтожили российские вертолеты
Украинские «Призраки» уничтожили российские вертолеты видео
11:41 757
Тяжелые бои: россияне наступают по всем направлениям
Тяжелые бои: россияне наступают по всем направлениям
10:42 1833
Разрешить Путину захватить весь Донбасс
Разрешить Путину захватить весь Донбасс наша аналитика
03:49 6713
Эрдоган встретился с Пашиняном и заговорил о расширении сотрудничества с Арменией
Эрдоган встретился с Пашиняном и заговорил о расширении сотрудничества с Арменией видео
11:01 1051
«Российский след» в деле об убийстве экс-спикера Рады
«Российский след» в деле об убийстве экс-спикера Рады фото
11:00 1042
1,4 миллиарда индусов ждут Путина
1,4 миллиарда индусов ждут Путина фото; видео; обновлено 11:25
11:25 1397
Массированные удары по Украине: есть жертвы
Массированные удары по Украине: есть жертвы
10:19 1180
Страшное землетрясение в Афганистане: сотни жертв
Страшное землетрясение в Афганистане: сотни жертв обновлено 10:07
10:07 4134
Алиев встретился и с Шарифом
Алиев встретился и с Шарифом фото; обновлено 10:06
10:06 3539

