Эрдоган с Путиным обсудили и Южный Кавказ

Президент РФ Владимир Путин обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ряд региональных проблем, в частности Ближний Восток, Северную Африку и Южный Кавказ, пишут российские СМИ.
«В центре нашего внимания также представляющие общий интерес темы, такие как Ближний Восток, Северная Африка, Южный Кавказ. Российско-турецкое взаимодействие по всем этим направлениям хорошо отлажено, носит конкретный, полезный и, я бы сказал, доверительный характер», – сказал Путин.
September 1, 2025
*** 11:42
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом «на полях» саммита ШОС, сообщают российские СМИ.
Ожидается, что Путин и Эрдоган обсудят различные вопросы международного характера и двустороннего сотрудничества.
Помощник президента России Юрий Ушаков также допустил обсуждение вопроса Украины.
«Наверняка будет обсуждаться Украина», - сказал он, отметив роль Анкары в поисках политико-дипломатического решения конфликта.
Помимо этого, Ушаков выразил уверенность в том, что на встрече будет обсуждена ситуация на Ближнем Востоке, на Кавказе и в других регионах.
September 1, 2025
September 1, 2025
Эрдоган в ходе встречи заявил Путину, что ждет его с визитом в Турции.