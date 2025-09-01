В Баку расследуют жестокое обращение с сиротой

В Баку ребенок, потерявший родителей, подвергался жестоким пыткам со стороны своей тети.

По ее словам, в возглавляемую ею организацию поступила информация о том, что 14-летний подросток подвергался издевательствам со стороны тети. Уточняется, что мальчик остался без родителей: мать умерла, а отец скончался в тюрьме. Его воспитывала тетя.

«Является ли она официальным опекуном или нет — неизвестно. Но именно она и подвергала ребенка пыткам. Сейчас дело находится под контролем полиции. Ребенок не у нас», — сказала Зейналова.

Сообщается, что тетя, взявшая ребенка под опеку, систематически издевалась над ним в течение нескольких месяцев.

В пресс-службе Министерства внутренних дел заявили, что дополнительная информация будет предоставлена после завершения расследования.

Представитель Государственного комитета по вопросам семьи, женщин и детей Теймур Мерданоглу отметил, что по факту происшествия в Сабунчинском районе Баку сразу же были подключены соответствующие структуры.

«Сейчас сотрудники комиссии по защите прав ребенка при Исполнительной власти Сабунчинского района и правоохранительных органов проводят проверку в семье, где проживает ребенок. Дополнительные сведения будут известны в ходе расследования», — подчеркнул он.