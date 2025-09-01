USD 1.7000
Украинская армия творит чудеса: русские отступают
В Баку расследуют жестокое обращение с сиротой

Ульвия Худиева
11:45 416

В Баку ребенок, потерявший родителей, подвергался жестоким пыткам со стороны своей тети.

Об этом haqqin.az сообщила председатель Общественного объединения помощи женщинам Мехрибан Зейналова.

По ее словам, в возглавляемую ею организацию поступила информация о том, что 14-летний подросток подвергался издевательствам со стороны тети. Уточняется, что мальчик остался без родителей: мать умерла, а отец скончался в тюрьме. Его воспитывала тетя.

«Является ли она официальным опекуном или нет — неизвестно. Но именно она и подвергала ребенка пыткам. Сейчас дело находится под контролем полиции. Ребенок не у нас», — сказала Зейналова.

Сообщается, что тетя, взявшая ребенка под опеку, систематически издевалась над ним в течение нескольких месяцев.

В пресс-службе Министерства внутренних дел заявили, что дополнительная информация будет предоставлена после завершения расследования.

Представитель Государственного комитета по вопросам семьи, женщин и детей Теймур Мерданоглу отметил, что по факту происшествия в Сабунчинском районе Баку сразу же были подключены соответствующие структуры.

«Сейчас сотрудники комиссии по защите прав ребенка при Исполнительной власти Сабунчинского района и правоохранительных органов проводят проверку в семье, где проживает ребенок. Дополнительные сведения будут известны в ходе расследования», — подчеркнул он.

ФСБ создает «азербайджанскую диаспору» в России
ФСБ создает «азербайджанскую диаспору» в России
11:15 1805
Эрдоган с Путиным обсудили и Южный Кавказ
Эрдоган с Путиным обсудили и Южный Кавказ обновлено 11:56
11:56 769
Украинские «Призраки» уничтожили российские вертолеты
Украинские «Призраки» уничтожили российские вертолеты видео
11:41 758
Тяжелые бои: россияне наступают по всем направлениям
Тяжелые бои: россияне наступают по всем направлениям
10:42 1834
Разрешить Путину захватить весь Донбасс
Разрешить Путину захватить весь Донбасс наша аналитика
03:49 6714
Эрдоган встретился с Пашиняном и заговорил о расширении сотрудничества с Арменией
Эрдоган встретился с Пашиняном и заговорил о расширении сотрудничества с Арменией видео
11:01 1052
«Российский след» в деле об убийстве экс-спикера Рады
«Российский след» в деле об убийстве экс-спикера Рады фото
11:00 1044
1,4 миллиарда индусов ждут Путина
1,4 миллиарда индусов ждут Путина фото; видео; обновлено 11:25
11:25 1400
Массированные удары по Украине: есть жертвы
Массированные удары по Украине: есть жертвы
10:19 1181
Страшное землетрясение в Афганистане: сотни жертв
Страшное землетрясение в Афганистане: сотни жертв обновлено 10:07
10:07 4135
Алиев встретился и с Шарифом
Алиев встретился и с Шарифом фото; обновлено 10:06
10:06 3539

