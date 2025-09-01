Польша рискует остаться без топлива в случае войны

Польша в случае конфликта может остаться без топлива для вооруженных сил, поскольку спустя четверть века членства в НАТО страна до сих пор не подключена к военной трубопроводной системе (CEPS). Об этом в понедельник сообщает газета Dziennik Gazeta Prawna (DGP).

По информации издания, существующая система поставок топлива польским ВС в условиях конфликта окажется малоэффективной. Центр восточных исследований указывает, что снабжение всего центральноевропейского региона исключительно железнодорожными и автотранспортными цистернами может быстро привести к их дефициту и значительно нагрузить транспортную инфраструктуру.

Издание подчеркивает, что переговоры о включении Польши в военную систему поставок топлива ведутся с 2014 года.

«К настоящему времени завершено исследование для этой инвестиции, стоимость которой для Восточной Европы оценивается в €21 млрд. Однако пока неясно, кто будет ее финансировать», – говорится в материале.

DGP отмечает, что Польша и соседние страны стремятся получить доступ к общему бюджету НАТО и использовать средства ЕС, однако государства Южной Европы выступают против такого шага.