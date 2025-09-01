USD 1.7000
EUR 1.9904
RUB 2.0972
Подписаться на уведомления
Украинская армия творит чудеса: русские отступают
Новость дня
Украинская армия творит чудеса: русские отступают

Польша рискует остаться без топлива в случае войны

11:49 184

Польша в случае конфликта может остаться без топлива для вооруженных сил, поскольку спустя четверть века членства в НАТО страна до сих пор не подключена к военной трубопроводной системе (CEPS). Об этом в понедельник сообщает газета Dziennik Gazeta Prawna (DGP).

По информации издания, существующая система поставок топлива польским ВС в условиях конфликта окажется малоэффективной. Центр восточных исследований указывает, что снабжение всего центральноевропейского региона исключительно железнодорожными и автотранспортными цистернами может быстро привести к их дефициту и значительно нагрузить транспортную инфраструктуру.

Издание подчеркивает, что переговоры о включении Польши в военную систему поставок топлива ведутся с 2014 года.

«К настоящему времени завершено исследование для этой инвестиции, стоимость которой для Восточной Европы оценивается в €21 млрд. Однако пока неясно, кто будет ее финансировать», – говорится в материале.

DGP отмечает, что Польша и соседние страны стремятся получить доступ к общему бюджету НАТО и использовать средства ЕС, однако государства Южной Европы выступают против такого шага.

ФСБ создает «азербайджанскую диаспору» в России
ФСБ создает «азербайджанскую диаспору» в России
11:15 1811
Эрдоган с Путиным обсудили и Южный Кавказ
Эрдоган с Путиным обсудили и Южный Кавказ обновлено 11:56
11:56 772
Украинские «Призраки» уничтожили российские вертолеты
Украинские «Призраки» уничтожили российские вертолеты видео
11:41 760
Тяжелые бои: россияне наступают по всем направлениям
Тяжелые бои: россияне наступают по всем направлениям
10:42 1836
Разрешить Путину захватить весь Донбасс
Разрешить Путину захватить весь Донбасс наша аналитика
03:49 6715
Эрдоган встретился с Пашиняном и заговорил о расширении сотрудничества с Арменией
Эрдоган встретился с Пашиняном и заговорил о расширении сотрудничества с Арменией видео
11:01 1053
«Российский след» в деле об убийстве экс-спикера Рады
«Российский след» в деле об убийстве экс-спикера Рады фото
11:00 1045
1,4 миллиарда индусов ждут Путина
1,4 миллиарда индусов ждут Путина фото; видео; обновлено 11:25
11:25 1402
Массированные удары по Украине: есть жертвы
Массированные удары по Украине: есть жертвы
10:19 1182
Страшное землетрясение в Афганистане: сотни жертв
Страшное землетрясение в Афганистане: сотни жертв обновлено 10:07
10:07 4135
Алиев встретился и с Шарифом
Алиев встретился и с Шарифом фото; обновлено 10:06
10:06 3539

ЭТО ВАЖНО

ФСБ создает «азербайджанскую диаспору» в России
ФСБ создает «азербайджанскую диаспору» в России
11:15 1811
Эрдоган с Путиным обсудили и Южный Кавказ
Эрдоган с Путиным обсудили и Южный Кавказ обновлено 11:56
11:56 772
Украинские «Призраки» уничтожили российские вертолеты
Украинские «Призраки» уничтожили российские вертолеты видео
11:41 760
Тяжелые бои: россияне наступают по всем направлениям
Тяжелые бои: россияне наступают по всем направлениям
10:42 1836
Разрешить Путину захватить весь Донбасс
Разрешить Путину захватить весь Донбасс наша аналитика
03:49 6715
Эрдоган встретился с Пашиняном и заговорил о расширении сотрудничества с Арменией
Эрдоган встретился с Пашиняном и заговорил о расширении сотрудничества с Арменией видео
11:01 1053
«Российский след» в деле об убийстве экс-спикера Рады
«Российский след» в деле об убийстве экс-спикера Рады фото
11:00 1045
1,4 миллиарда индусов ждут Путина
1,4 миллиарда индусов ждут Путина фото; видео; обновлено 11:25
11:25 1402
Массированные удары по Украине: есть жертвы
Массированные удары по Украине: есть жертвы
10:19 1182
Страшное землетрясение в Афганистане: сотни жертв
Страшное землетрясение в Афганистане: сотни жертв обновлено 10:07
10:07 4135
Алиев встретился и с Шарифом
Алиев встретился и с Шарифом фото; обновлено 10:06
10:06 3539
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться