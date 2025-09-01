USD 1.7000
Украинская армия творит чудеса: русские отступают
Президент Грузии Михаил Кавелашвили обратился с открытым письмом к президенту США Дональду Трампу, выразив надежду, что его президентство принесет мир и процветание.

Кавелашвили заявил, что одним из приоритетов внешней политики Грузии является восстановление стратегического партнерства между США и Грузией, которое, по его словам, администрация Байдена сорвала.

«Несмотря на совпадение ценностных ориентиров Грузии и США, новая администрация в Вашингтоне до сих пор не уделяет должного внимания Тбилиси», — подчеркнул грузинский лидер.

Он сказал, что президент Трамп активно участвует в мирном урегулировании между Азербайджаном и Арменией, сотрудничает с Турцией и восстановил диалог с президентом РФ Владимиром Путиным, «однако, к сожалению, ни разу не упомянул о Грузии».

Кавелашвили также заявил, что в стране продолжает действовать «глубинное государство», которое через структуры USAID и NED, по его словам, пытается дестабилизировать обстановку. При этом он подчеркнул, что грузинский народ успешно противостоял четырем попыткам революции.

Президент Грузии выразил надежду на изменение отношения Вашингтона к Тбилиси и заявил о готовности содействовать «перезагрузке» отношений с США «с чистого листа» на основе конкретной дорожной карты.

