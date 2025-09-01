Игра против Индии: Америка призвала Европу закрутить нефтяной кран

США обратились к европейским странам с просьбой ввести в отношении Индии санкции, аналогичные американским, включая полный запрет на поставки нефти и газа. Об этом сообщает Axios.

По мнению представителей Белого дома, некоторые европейские лидеры публично поддерживают инициативы Дональда Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта, но втайне стремятся подорвать итоги российско-американского саммита на Аляске.

«Европейцы не могут затягивать эту войну и оправдывать необоснованные ожидания, одновременно рассчитывая, что Америка будет нести расходы», – заявил Axios неназванный высокопоставленный чиновник Белого дома.

Соединенные Штаты 6 августа сообщили о повышении пошлин на импорт индийских товаров с 25% до 50% в ответ на закупки Индией российской нефти и нефтепродуктов. Дональд Трамп раскритиковал Нью-Дели за то, что он «всегда приобретал большую часть военного оборудования у России» и является «одним из крупнейших покупателей» российских энергоресурсов наряду с Пекином. В то же время индийское Министерство иностранных дел охарактеризовало критику США и ЕС по поводу импорта российской нефти как необоснованную.