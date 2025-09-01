USD 1.7000
Украинская армия творит чудеса: русские отступают
Украинская армия творит чудеса: русские отступают

Игра против Индии: Америка призвала Европу закрутить нефтяной кран

12:08 1018

США обратились к европейским странам с просьбой ввести в отношении Индии санкции, аналогичные американским, включая полный запрет на поставки нефти и газа. Об этом сообщает Axios.

По мнению представителей Белого дома, некоторые европейские лидеры публично поддерживают инициативы Дональда Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта, но втайне стремятся подорвать итоги российско-американского саммита на Аляске.

«Европейцы не могут затягивать эту войну и оправдывать необоснованные ожидания, одновременно рассчитывая, что Америка будет нести расходы», – заявил Axios неназванный высокопоставленный чиновник Белого дома.

Соединенные Штаты 6 августа сообщили о повышении пошлин на импорт индийских товаров с 25% до 50% в ответ на закупки Индией российской нефти и нефтепродуктов. Дональд Трамп раскритиковал Нью-Дели за то, что он «всегда приобретал большую часть военного оборудования у России» и является «одним из крупнейших покупателей» российских энергоресурсов наряду с Пекином. В то же время индийское Министерство иностранных дел охарактеризовало критику США и ЕС по поводу импорта российской нефти как необоснованную.

Ильхам Алиев выступил на встрече в формате «ШОС Плюс»
Ильхам Алиев выступил на встрече в формате «ШОС Плюс»
14:14 45
Встреча Алиева и Пашиняна на саммите ШОС
Встреча Алиева и Пашиняна на саммите ШОС фото
12:52 2483
Подорожает ли проезд в автобусе?
Подорожает ли проезд в автобусе?
13:15 1425
Путин рассказал лидерам ШОС, почему началась война с Украиной
Путин рассказал лидерам ШОС, почему началась война с Украиной
13:03 1664
Алиев: Индия мстит Азербайджану
Алиев: Индия мстит Азербайджану
12:44 3283
Разрешить Путину захватить весь Донбасс
Разрешить Путину захватить весь Донбасс наша аналитика; все еще актуально
03:49 7383
Что Эрдоган сказал Путину про Азербайджан и Армению?
Что Эрдоган сказал Путину про Азербайджан и Армению? обновлено 13:50
13:50 4378
Алиева встречали как лидера региона
Алиева встречали как лидера региона главная тема; все еще актуально
31 августа 2025, 23:02 9120
Что обсудили Алиев и Эрдоган?
Что обсудили Алиев и Эрдоган? фото; обновлено 12:40
12:40 4557
Оверчук: Сотрудничество с Азербайджаном развивается
Оверчук: Сотрудничество с Азербайджаном развивается
12:30 1740
ФСБ создает «азербайджанскую диаспору» в России
ФСБ создает «азербайджанскую диаспору» в России
11:15 5080

