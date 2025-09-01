В Минздраве встретились с послом Палестины

В сообщении Минздрава говорится, что министр здравоохранения Теймур Мусаев, приветствуя гостей, указал на исключительную роль глав государств в развитии взаимоотношений между Азербайджаном и Палестиной. Министр с удовлетворением отметил эффективное сотрудничество Азербайджана и Палестины как на двустороннем формате, так и в рамках ряда международных организаций, в том числе Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Палестины в стране Ахмедом Метани.

Теймур Мусаев также указал на имеющийся потенциал для развития сотрудничества между Азербайджаном и Палестиной в сфере здравоохранения. Министр здравоохранения Азербайджана выразил надежду на дальнейшее развитие и укрепление отношений.

В свою очередь Ахмед Метани выразил благодарность Азербайджану за гуманитарную помощь, оказанную Палестине. По его словам, между Азербайджаном и Палестиной существуют исторические, традиционно дружеские отношения: «Азербайджано-палестинские отношения успешно развиваются в рамках принципов солидарности, дружбы и взаимоуважения».

Посол Палестины также выразил заинтересованность в установлении эффективного сотрудничества с Министерством здравоохранения Азербайджана.

На встрече состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.