Украинская армия творит чудеса: русские отступают
В Миннауки обсуждают новую стратегию

В Министерстве науки и образования состоялось очередное заседание рабочей подгруппы «Образование», созданной для подготовки «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027-2030 годы». Об этом сообщили haqqin.az в Миннауки.

В ходе совещания, состоявшегося с участием представителей профильных государственных органов, обсуждались реформы, которые планируется реализовать в сфере образования в 2027-2030 годах, стратегические направления деятельности, основные приоритеты и задачи.

Целью рабочей группы является определение основных приоритетов в сфере образования с целью подготовки «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027-2030 годы» согласно соответствующему распоряжению президента Азербайджана.

Ильхам Алиев выступил на встрече в формате «ШОС Плюс»
Встреча Алиева и Пашиняна на саммите ШОС
Подорожает ли проезд в автобусе?
Путин рассказал лидерам ШОС, почему началась война с Украиной
Алиев: Индия мстит Азербайджану
Разрешить Путину захватить весь Донбасс
Что Эрдоган сказал Путину про Азербайджан и Армению?
Алиева встречали как лидера региона
Что обсудили Алиев и Эрдоган?
Оверчук: Сотрудничество с Азербайджаном развивается
ФСБ создает «азербайджанскую диаспору» в России
