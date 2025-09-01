В Миннауки обсуждают новую стратегию

В Министерстве науки и образования состоялось очередное заседание рабочей подгруппы «Образование», созданной для подготовки «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027-2030 годы». Об этом сообщили haqqin.az в Миннауки.

В ходе совещания, состоявшегося с участием представителей профильных государственных органов, обсуждались реформы, которые планируется реализовать в сфере образования в 2027-2030 годах, стратегические направления деятельности, основные приоритеты и задачи.

Целью рабочей группы является определение основных приоритетов в сфере образования с целью подготовки «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027-2030 годы» согласно соответствующему распоряжению президента Азербайджана.