Президент Польши требует денег от Германии

Президент Польши Кароль Навроцкий вновь поднял тему репараций за Вторую мировую войну, назвав их условием справедливых отношений с Германией.

«Чтобы построить партнерство, основанное на фундаменте правды и хороших отношений, мы должны решить вопрос репараций от Германии, которые я, как президент Польши, однозначно требую для общего блага», - заявил Навроцкий на памятных мероприятиях к годовщине начала Второй мировой.

Президент также заявил, что Польша, которая является важнейшей страной восточного фланга НАТО, нуждается в справедливости, правде и прозрачных отношениях с Германией. По его словам, государство «также нуждается в репарациях от немецкого государства».

«Я верю, что премьер-министр и правительство Польши поддержат голос президента на международной арене, и мы вместе с нашими западными соседями построим наше настоящее безопасное будущее», - резюмировал Навроцкий.