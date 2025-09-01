USD 1.7000
EUR 1.9904
RUB 2.0972
Украинская армия творит чудеса: русские отступают
Украинская армия творит чудеса: русские отступают

Президент Польши требует денег от Германии

12:27 772

Президент Польши Кароль Навроцкий вновь поднял тему репараций за Вторую мировую войну, назвав их условием справедливых отношений с Германией.

«Чтобы построить партнерство, основанное на фундаменте правды и хороших отношений, мы должны решить вопрос репараций от Германии, которые я, как президент Польши, однозначно требую для общего блага», - заявил Навроцкий на памятных мероприятиях к годовщине начала Второй мировой.

Президент также заявил, что Польша, которая является важнейшей страной восточного фланга НАТО, нуждается в справедливости, правде и прозрачных отношениях с Германией. По его словам, государство «также нуждается в репарациях от немецкого государства».

«Я верю, что премьер-министр и правительство Польши поддержат голос президента на международной арене, и мы вместе с нашими западными соседями построим наше настоящее безопасное будущее», - резюмировал Навроцкий.

Ильхам Алиев выступил на встрече в формате «ШОС Плюс»
Ильхам Алиев выступил на встрече в формате «ШОС Плюс»
14:14 58
Встреча Алиева и Пашиняна на саммите ШОС
Встреча Алиева и Пашиняна на саммите ШОС фото
12:52 2491
Подорожает ли проезд в автобусе?
Подорожает ли проезд в автобусе?
13:15 1432
Путин рассказал лидерам ШОС, почему началась война с Украиной
Путин рассказал лидерам ШОС, почему началась война с Украиной
13:03 1669
Алиев: Индия мстит Азербайджану
Алиев: Индия мстит Азербайджану
12:44 3295
Разрешить Путину захватить весь Донбасс
Разрешить Путину захватить весь Донбасс наша аналитика; все еще актуально
03:49 7385
Что Эрдоган сказал Путину про Азербайджан и Армению?
Что Эрдоган сказал Путину про Азербайджан и Армению? обновлено 13:50
13:50 4386
Алиева встречали как лидера региона
Алиева встречали как лидера региона главная тема; все еще актуально
31 августа 2025, 23:02 9121
Что обсудили Алиев и Эрдоган?
Что обсудили Алиев и Эрдоган? фото; обновлено 12:40
12:40 4560
Оверчук: Сотрудничество с Азербайджаном развивается
Оверчук: Сотрудничество с Азербайджаном развивается
12:30 1742
ФСБ создает «азербайджанскую диаспору» в России
ФСБ создает «азербайджанскую диаспору» в России
11:15 5088

