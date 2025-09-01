USD 1.7000
Украинская армия творит чудеса: русские отступают
Украинская армия творит чудеса: русские отступают

Оверчук: Сотрудничество с Азербайджаном развивается

12:30 1742

Экономическое сотрудничество между Россией и Азербайджаном «является очень важным» для двух стран, ведется работа по улучшению отношений, заявил журналистам вице-премьер России Алексей Оверчук.

«Мы проводили межправкомиссию, и в области экономики мы с двух сторон отметили, что у нас сотрудничество развивается. И то сотрудничество, которое есть между Россией и Азербайджаном, оно является очень важным для двух наших стран. И мы работаем над тем, чтобы эти отношения улучшались», - цитирует ТАСС Оверчука.

Ильхам Алиев выступил на встрече в формате «ШОС Плюс»
14:14 62
Встреча Алиева и Пашиняна на саммите ШОС
12:52 2493
Подорожает ли проезд в автобусе?
13:15 1433
Путин рассказал лидерам ШОС, почему началась война с Украиной
13:03 1672
Алиев: Индия мстит Азербайджану
12:44 3298
Разрешить Путину захватить весь Донбасс
03:49 7385
Что Эрдоган сказал Путину про Азербайджан и Армению?
13:50 4389
Алиева встречали как лидера региона
31 августа 2025, 23:02 9121
Что обсудили Алиев и Эрдоган?
12:40 4560
Оверчук: Сотрудничество с Азербайджаном развивается
ФСБ создает «азербайджанскую диаспору» в России
