Оверчук: Сотрудничество с Азербайджаном развивается

Экономическое сотрудничество между Россией и Азербайджаном «является очень важным» для двух стран, ведется работа по улучшению отношений, заявил журналистам вице-премьер России Алексей Оверчук.

«Мы проводили межправкомиссию, и в области экономики мы с двух сторон отметили, что у нас сотрудничество развивается. И то сотрудничество, которое есть между Россией и Азербайджаном, оно является очень важным для двух наших стран. И мы работаем над тем, чтобы эти отношения улучшались», - цитирует ТАСС Оверчука.