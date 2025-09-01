USD 1.7000
Тепло и солнце: о погоде на завтра

12:40 707

В Баку и на Апшеронском полуострове 2 сентября погода ожидается преимущественно без осадков, северо-западный ветер утром сменится юго-восточным, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем - 30-35° тепла. Атмосферное давление будет на уровне 755 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит 70-75% ночью и 35-40% днем.

В регионах Азербайджана погода также ожидается преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых горных районах будет туман. Подует умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем - 34-39° тепла, в горах ночью - 13-18° тепла, днем - 20-25° тепла.

Убивший человека в Петербурге 23 года назад Хабибов получил 13 лет колонии
Убивший человека в Петербурге 23 года назад Хабибов получил 13 лет колонии
14:20 3
Ильхам Алиев выступил на встрече в формате «ШОС Плюс»
Ильхам Алиев выступил на встрече в формате «ШОС Плюс»
14:14 70
Встреча Алиева и Пашиняна на саммите ШОС
Встреча Алиева и Пашиняна на саммите ШОС фото
12:52 2501
Подорожает ли проезд в автобусе?
Подорожает ли проезд в автобусе?
13:15 1438
Путин рассказал лидерам ШОС, почему началась война с Украиной
Путин рассказал лидерам ШОС, почему началась война с Украиной
13:03 1676
Алиев: Индия мстит Азербайджану
Алиев: Индия мстит Азербайджану
12:44 3304
Разрешить Путину захватить весь Донбасс
Разрешить Путину захватить весь Донбасс наша аналитика; все еще актуально
03:49 7385
Что Эрдоган сказал Путину про Азербайджан и Армению?
Что Эрдоган сказал Путину про Азербайджан и Армению? обновлено 13:50
13:50 4395
Алиева встречали как лидера региона
Алиева встречали как лидера региона главная тема; все еще актуально
31 августа 2025, 23:02 9121
Что обсудили Алиев и Эрдоган?
Что обсудили Алиев и Эрдоган? фото; обновлено 12:40
12:40 4562
Оверчук: Сотрудничество с Азербайджаном развивается
Оверчук: Сотрудничество с Азербайджаном развивается
12:30 1744

