Тепло и солнце: о погоде на завтра

В Баку и на Апшеронском полуострове 2 сентября погода ожидается преимущественно без осадков, северо-западный ветер утром сменится юго-восточным, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.
Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем - 30-35° тепла. Атмосферное давление будет на уровне 755 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит 70-75% ночью и 35-40% днем.
В регионах Азербайджана погода также ожидается преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых горных районах будет туман. Подует умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем - 34-39° тепла, в горах ночью - 13-18° тепла, днем - 20-25° тепла.