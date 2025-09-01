USD 1.7000
EUR 1.9904
RUB 2.0972
Подписаться на уведомления
Украинская армия творит чудеса: русские отступают
Новость дня
Украинская армия творит чудеса: русские отступают

Кому на Руси жить хорошо?

12:44 1429

Совокупное состояние богатейших предпринимателей России с начала года выросло на $24,62 млрд, уроженец Азербайджана и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов вошел в тройку лидеров. Такие данные представлены в рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Cовладелец крупнейшей российской нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов

Первое место сохранил один из ключевых владельцев компании «Норникель» Владимир Потанин: его капитал вырос на $3,17 млрд и достиг $31 млрд. Второе место занял основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов – его состояние увеличилось на $3,35 млрд и составило $26,6 млрд.

Тройку лидеров замыкает уроженец Азербайджана и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, который с начала года увеличил капитал на $170 млн – до $25,5 млрд.

Четвертое место занимает совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон с состоянием в $24,6 млрд, приросшим на $2,28 млрд. Пятую позицию занимает владелец группы НЛМК Владимир Лисин – $23 млрд, при этом его капитал сократился на $2,81 млрд. Шестое место занимает бывший бенефициар «Еврохима» и Сибирской угольной энергетической компании Андрей Мельниченко с $21 млрд и ростом состояния на $759 млн.

На седьмом месте Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон») с $16,8 млрд и приростом на $3,57 млрд, а восьмое – Михаил Прохоров («Онэксим») с $15,4 млрд и увеличением на $520 млн. Замыкает десятку совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман с капиталом в $13,8 млрд, снизившимся на $953 млн.

Индекс формируется на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для ряда компаний расчет ведется с учетом соотношения капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. В рейтинг BBI входят 500 самых состоятельных людей мира, среди которых 20 россиян с совокупным состоянием на 1 сентября в $310,22 млрд.

Убивший человека в Петербурге 23 года назад Хабибов получил 13 лет колонии
Убивший человека в Петербурге 23 года назад Хабибов получил 13 лет колонии
14:20 8
Ильхам Алиев выступил на встрече в формате «ШОС Плюс»
Ильхам Алиев выступил на встрече в формате «ШОС Плюс»
14:14 79
Встреча Алиева и Пашиняна на саммите ШОС
Встреча Алиева и Пашиняна на саммите ШОС фото
12:52 2507
Подорожает ли проезд в автобусе?
Подорожает ли проезд в автобусе?
13:15 1443
Путин рассказал лидерам ШОС, почему началась война с Украиной
Путин рассказал лидерам ШОС, почему началась война с Украиной
13:03 1681
Алиев: Индия мстит Азербайджану
Алиев: Индия мстит Азербайджану
12:44 3315
Разрешить Путину захватить весь Донбасс
Разрешить Путину захватить весь Донбасс наша аналитика; все еще актуально
03:49 7385
Что Эрдоган сказал Путину про Азербайджан и Армению?
Что Эрдоган сказал Путину про Азербайджан и Армению? обновлено 13:50
13:50 4405
Алиева встречали как лидера региона
Алиева встречали как лидера региона главная тема; все еще актуально
31 августа 2025, 23:02 9123
Что обсудили Алиев и Эрдоган?
Что обсудили Алиев и Эрдоган? фото; обновлено 12:40
12:40 4565
Оверчук: Сотрудничество с Азербайджаном развивается
Оверчук: Сотрудничество с Азербайджаном развивается
12:30 1745

ЭТО ВАЖНО

Убивший человека в Петербурге 23 года назад Хабибов получил 13 лет колонии
Убивший человека в Петербурге 23 года назад Хабибов получил 13 лет колонии
14:20 8
Ильхам Алиев выступил на встрече в формате «ШОС Плюс»
Ильхам Алиев выступил на встрече в формате «ШОС Плюс»
14:14 79
Встреча Алиева и Пашиняна на саммите ШОС
Встреча Алиева и Пашиняна на саммите ШОС фото
12:52 2507
Подорожает ли проезд в автобусе?
Подорожает ли проезд в автобусе?
13:15 1443
Путин рассказал лидерам ШОС, почему началась война с Украиной
Путин рассказал лидерам ШОС, почему началась война с Украиной
13:03 1681
Алиев: Индия мстит Азербайджану
Алиев: Индия мстит Азербайджану
12:44 3315
Разрешить Путину захватить весь Донбасс
Разрешить Путину захватить весь Донбасс наша аналитика; все еще актуально
03:49 7385
Что Эрдоган сказал Путину про Азербайджан и Армению?
Что Эрдоган сказал Путину про Азербайджан и Армению? обновлено 13:50
13:50 4405
Алиева встречали как лидера региона
Алиева встречали как лидера региона главная тема; все еще актуально
31 августа 2025, 23:02 9123
Что обсудили Алиев и Эрдоган?
Что обсудили Алиев и Эрдоган? фото; обновлено 12:40
12:40 4565
Оверчук: Сотрудничество с Азербайджаном развивается
Оверчук: Сотрудничество с Азербайджаном развивается
12:30 1745
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться