Кому на Руси жить хорошо?

Совокупное состояние богатейших предпринимателей России с начала года выросло на $24,62 млрд, уроженец Азербайджана и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов вошел в тройку лидеров. Такие данные представлены в рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Первое место сохранил один из ключевых владельцев компании «Норникель» Владимир Потанин: его капитал вырос на $3,17 млрд и достиг $31 млрд. Второе место занял основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов – его состояние увеличилось на $3,35 млрд и составило $26,6 млрд.

Тройку лидеров замыкает уроженец Азербайджана и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, который с начала года увеличил капитал на $170 млн – до $25,5 млрд.

Четвертое место занимает совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон с состоянием в $24,6 млрд, приросшим на $2,28 млрд. Пятую позицию занимает владелец группы НЛМК Владимир Лисин – $23 млрд, при этом его капитал сократился на $2,81 млрд. Шестое место занимает бывший бенефициар «Еврохима» и Сибирской угольной энергетической компании Андрей Мельниченко с $21 млрд и ростом состояния на $759 млн.

На седьмом месте Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон») с $16,8 млрд и приростом на $3,57 млрд, а восьмое – Михаил Прохоров («Онэксим») с $15,4 млрд и увеличением на $520 млн. Замыкает десятку совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман с капиталом в $13,8 млрд, снизившимся на $953 млн.

Индекс формируется на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для ряда компаний расчет ведется с учетом соотношения капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. В рейтинг BBI входят 500 самых состоятельных людей мира, среди которых 20 россиян с совокупным состоянием на 1 сентября в $310,22 млрд.