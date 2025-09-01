Алиев: Индия мстит Азербайджану

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с пакистанским премьером Шахбазом Шарифом на полях ШОС подчеркнул, что в ответ на поддержку, оказываемую Баку Исламабаду, Индия пытается мстить Азербайджану на международных площадках, однако это «не имеет для нас никакого значения», так как «братские отношения стоят превыше всего».

Шариф в ответ поздравил Алиева с успехами в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и продвижении мирной повестки, назвав это событие историческим.

Алиев, в свою очередь, подчеркнул, что его визит в Вашингтон имеет особое значение для развития азербайджано-американских отношений, отдельно отметив роль президента США Дональда Трампа во всех этих процессах.

В ходе встречи также была затронута работа межправительственной комиссии Азербайджана и Пакистана, обсуждены пути развития экономических и торговых связей и даны дополнительные поручения правительствам.

Отдельно была отмечена инициатива по реализации в Пакистане проекта, аналогичного азербайджанской модели ASAN xidmət.