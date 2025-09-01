Встреча Алиева и Пашиняна на саммите ШОС

В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в китайском городе Тяньцзине, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, информирует официальный сайт главы государства.
Согласно сообщению, лидеры двух стран обсудили мирную повестку Азербайджана и Армении, подчеркнув важность конструктивного диалога, взаимного доверия и региональной стабильности. Ильхам Алиев и Никол Пашинян отметили позитивную динамику, достигнутую во время последнего саммита в Вашингтоне, который вновь подтвердил международную поддержку продвижению мира и процесса нормализации отношений.
Отмечается, что стороны договорились продолжить контакты.