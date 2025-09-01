Путин рассказал лидерам ШОС, почему началась война с Украиной

Полномасштабная война в Украине стала следствием «поддержанного Западом госпереворота в Киеве» и «постоянных попыток втянуть» страну в НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Этот кризис возник не в результате нападения России на Украину, а в результате государственного переворота в Украине, который был поддержан и спровоцирован Западом, а затем попытками с помощью вооруженных сил подавить сопротивление тех регионов Украины и тех людей на Украине, которые этот переворот не приняли, не поддержали», — сказал Путин.

По его словам, в результате «госпереворота» «было устранено то политическое руководство страны, которое не поддерживало вступление Украины в НАТО». При этом Путин отметил, что потенциальное присоединение Киева к Североатлантическому альянсу «представляет прямую угрозу безопасности России».

Он в очередной раз призвал «устранить первопричины кризиса», чтобы был «восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности», а «урегулирование военного конфликта в Украине было устойчивым и долгосрочным». Путин также выразил надежду, что достигнутые на его встрече с президентом США Дональдом Трампом «понимания» откроют «дорогу к миру».

Российский президент выступил с речью перед лидерами девяти стран — участниц ШОС: председателем КНР Си Цзиньпином, премьерами Индии Нарендрой Моди и Пакистана Шахбазом Шарифом, президентами Ирана Масудом Пезешкианом, Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, Кыргызстана Садыром Жапаровым, Таджикистана Эмомали Рахмоном, Узбекистана Шавкатом Мирзиеёвым, а также Беларуси Александром Лукашенко.

Путин заверил, что «широко ценит усилия Китая, Индии и других стратегических партнеров по урегулированию военного конфликта в Украине» и пообещал проинформировать коллег по ШОС о «достигнутых договоренностях» с Трампом. После встречи с лидерами КНР и Индии Путин добавил, что «для устойчивого мира в Украине должен быть разрешен вопрос расширения НАТО на восток».