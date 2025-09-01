Подорожает ли проезд в автобусе?

В последние дни, особенно в социальных сетях, распространяются сообщения о том, что стоимость проезда в общественном транспорте может быть повышена. Утверждается, что тариф вырастет с 50 гяпиков до 1 маната. Проезд в пригороды и близлежащие села сейчас стоит 70-80 гяпиков, и, по слухам, повышение коснется и этих маршрутов.

В ответ на запрос haqqin.az в Агентстве наземного транспорта Азербайджана, которое действует при Министерстве цифрового развития и транспорта, сообщили, что на данный момент стоимость проезда в общественном транспорте составляет 50 гяпиков и никакого решения о повышении тарифов не принималось. На вопрос, обращалось ли агентство в Тарифный совет по поводу повышения транспорта, в ведомстве отвечать не стали.