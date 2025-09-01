USD 1.7000
EUR 1.9904
RUB 2.0972
Подписаться на уведомления
Украинская армия творит чудеса: русские отступают
Новость дня
Украинская армия творит чудеса: русские отступают

Хуситы подтвердили гибель своих «министров» от удара Израиля

13:34 312

Движение «Ансар Аллах» подтвердило гибель 11 членов «правительства», сформированного для управления захваченной хуситами территории Йемена. Об этом сообщило принадлежащее хуситам информагентство Saba.

В результате израильского удара, нанесенного 28 августа по йеменской столице Сане, погибли «министр юстиции» Муджахид Ахмед, «министр экономики» Муин аль-Махакри, «министр сельского хозяйства» Радван ар-Рубаи, «министр иностранных дел» Джамаль Амер, «министр энергетики» Али Хасан, «министр культуры» Али аль-Яфаи, «министр труда» Самир Баджала, «министр информации» Хашем Шарафаддин, «министр спорта» Мухаммед аль-Маулид, глава канцелярии «правительства» Мухаммед аль-Кабси, а также секретарь «совета министров» Захид аль-Амди.

В субботу, 30 августа, хуситы официально подтвердили гибель главы «правительства» Ахмеда Галеба ар-Рахави, преемником которого стал его первый заместитель Мухаммед Мифтах.

28 августа израильская авиация атаковала Сану во время телеобращения лидера хуситов Абдель Малика аль-Хуси. Согласно заявлению армии Израиля, ударам подвергся один из военных объектов боевиков. Израильский телеканал N12 сообщил, что целью стали высокопоставленные члены «Ансар Аллах». По данным телеканала, израильская авиация нанесла более 10 ударов по объекту, где собрались члены движения, чтобы посмотреть обращение своего лидера.

Убивший человека в Петербурге 23 года назад Хабибов получил 13 лет колонии
Убивший человека в Петербурге 23 года назад Хабибов получил 13 лет колонии
14:20 20
Ильхам Алиев выступил на встрече в формате «ШОС Плюс»
Ильхам Алиев выступил на встрече в формате «ШОС Плюс»
14:14 94
Встреча Алиева и Пашиняна на саммите ШОС
Встреча Алиева и Пашиняна на саммите ШОС фото
12:52 2522
Подорожает ли проезд в автобусе?
Подорожает ли проезд в автобусе?
13:15 1448
Путин рассказал лидерам ШОС, почему началась война с Украиной
Путин рассказал лидерам ШОС, почему началась война с Украиной
13:03 1687
Алиев: Индия мстит Азербайджану
Алиев: Индия мстит Азербайджану
12:44 3330
Разрешить Путину захватить весь Донбасс
Разрешить Путину захватить весь Донбасс наша аналитика; все еще актуально
03:49 7386
Что Эрдоган сказал Путину про Азербайджан и Армению?
Что Эрдоган сказал Путину про Азербайджан и Армению? обновлено 13:50
13:50 4415
Алиева встречали как лидера региона
Алиева встречали как лидера региона главная тема; все еще актуально
31 августа 2025, 23:02 9123
Что обсудили Алиев и Эрдоган?
Что обсудили Алиев и Эрдоган? фото; обновлено 12:40
12:40 4568
Оверчук: Сотрудничество с Азербайджаном развивается
Оверчук: Сотрудничество с Азербайджаном развивается
12:30 1751

ЭТО ВАЖНО

Убивший человека в Петербурге 23 года назад Хабибов получил 13 лет колонии
Убивший человека в Петербурге 23 года назад Хабибов получил 13 лет колонии
14:20 20
Ильхам Алиев выступил на встрече в формате «ШОС Плюс»
Ильхам Алиев выступил на встрече в формате «ШОС Плюс»
14:14 94
Встреча Алиева и Пашиняна на саммите ШОС
Встреча Алиева и Пашиняна на саммите ШОС фото
12:52 2522
Подорожает ли проезд в автобусе?
Подорожает ли проезд в автобусе?
13:15 1448
Путин рассказал лидерам ШОС, почему началась война с Украиной
Путин рассказал лидерам ШОС, почему началась война с Украиной
13:03 1687
Алиев: Индия мстит Азербайджану
Алиев: Индия мстит Азербайджану
12:44 3330
Разрешить Путину захватить весь Донбасс
Разрешить Путину захватить весь Донбасс наша аналитика; все еще актуально
03:49 7386
Что Эрдоган сказал Путину про Азербайджан и Армению?
Что Эрдоган сказал Путину про Азербайджан и Армению? обновлено 13:50
13:50 4415
Алиева встречали как лидера региона
Алиева встречали как лидера региона главная тема; все еще актуально
31 августа 2025, 23:02 9123
Что обсудили Алиев и Эрдоган?
Что обсудили Алиев и Эрдоган? фото; обновлено 12:40
12:40 4568
Оверчук: Сотрудничество с Азербайджаном развивается
Оверчук: Сотрудничество с Азербайджаном развивается
12:30 1751
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться