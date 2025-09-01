Хуситы подтвердили гибель своих «министров» от удара Израиля

Движение «Ансар Аллах» подтвердило гибель 11 членов «правительства», сформированного для управления захваченной хуситами территории Йемена. Об этом сообщило принадлежащее хуситам информагентство Saba.
В результате израильского удара, нанесенного 28 августа по йеменской столице Сане, погибли «министр юстиции» Муджахид Ахмед, «министр экономики» Муин аль-Махакри, «министр сельского хозяйства» Радван ар-Рубаи, «министр иностранных дел» Джамаль Амер, «министр энергетики» Али Хасан, «министр культуры» Али аль-Яфаи, «министр труда» Самир Баджала, «министр информации» Хашем Шарафаддин, «министр спорта» Мухаммед аль-Маулид, глава канцелярии «правительства» Мухаммед аль-Кабси, а также секретарь «совета министров» Захид аль-Амди.
В субботу, 30 августа, хуситы официально подтвердили гибель главы «правительства» Ахмеда Галеба ар-Рахави, преемником которого стал его первый заместитель Мухаммед Мифтах.
28 августа израильская авиация атаковала Сану во время телеобращения лидера хуситов Абдель Малика аль-Хуси. Согласно заявлению армии Израиля, ударам подвергся один из военных объектов боевиков. Израильский телеканал N12 сообщил, что целью стали высокопоставленные члены «Ансар Аллах». По данным телеканала, израильская авиация нанесла более 10 ударов по объекту, где собрались члены движения, чтобы посмотреть обращение своего лидера.