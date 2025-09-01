Нетаньяху в думах: что делать с Западным берегом?

Правительство Израиля рассматривает возможность аннексии Западного берега Иордана в качестве ответа на признание Палестины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Вопрос о присоединении территорий, занятых в ходе ближневосточной войны 1967 года, был включен в повестку заседания израильского кабинета по вопросам безопасности под председательством премьер-министра Биньямина Нетаньяху, состоявшегося в воскресенье.

Агентство уточняет, что конкретных решений по этому вопросу пока не принято. Также остается неясным, планирует ли израильское руководство аннексию всех подконтрольных территорий на Западном берегу Иордана или лишь части поселений.

Как пояснил посол США в Израиле Майк Хакаби в комментарии Axios, дальнейшие действия израильских властей будут зависеть от позиции американского президента Дональда Трампа, который во время своего первого срока дважды препятствовал аннексии территорий со стороны Израиля. По его словам, в израильском правительстве пока нет единого мнения о том, какие именно районы могут быть затронуты и в каких масштабах.

Некоторые израильские чиновники полагают, что администрация Трампа, вероятно, не станет возражать против аннексии, поскольку президент крайне недоволен странами, намеренными признать Палестину.