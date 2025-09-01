Узбекские пограничники застрелили кыргызов

Двое граждан Кыргызстана были застрелены узбекскими пограничниками при попытке их задержания на границе двух стран, сообщает пограничная служба Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана.

25 августа в правоохранительные органы Кыргызстана поступило сообщение о пропаже двух жителей села Айгыр-Жал Чаткальского района.

Спустя три дня узбекская пограничная служба проинформировала, что 15 августа в районе пересечения границ Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана их пограничный наряд обнаружил двух неизвестных. По версии узбекской стороны, при попытке задержания мужчины не подчинились приказу, после чего сотрудники погранслужбы открыли огонь. Оба скончались от полученных ранений.

Тела были переданы киргизской стороне 1 сентября и доставлены в морг города Кербен для проведения экспертиз. Руководители пограничных ведомств договорились, что с 2 сентября начнется совместное расследование на месте происшествия.

Ранее, 5 мая 2022 года, пограничники Узбекистана застрелили троих граждан Кыргызстана в районе Добо-Коргон Джалал-Абадской области. В апреле того же года узбекские пограничники открывали огонь по контрабандистам, которые игнорировали требование остановиться, в результате чего погибли двое. В мае 2024 года также произошел инцидент с применением огнестрельного оружия между киргизскими пограничниками и чабанами из Таджикистана — по неподтвержденным данным, один из таджикских граждан получил ранение в ногу.