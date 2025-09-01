Индия преградила Азербайджану путь в ШОС

Индия снова заблокировала заявку Азербайджана на членство в Шанхайской организации сотрудничества, несмотря на то, что лидер Китая Си Цзиньпин одобрил членство Баку в этой организации, сообщает haqqin.az.

Шаг Индии, как отмечается, обусловлен тесными связями Баку с Исламабадом.

Азербайджан в настоящее время в ШОС имеет статус партнера по диалогу, но подал заявку на получение статуса страны-наблюдателя.

Вчера на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Си Цзиньпин поддержал заявку Баку, отметив, что «готов тесно взаимодействовать с ним на многосторонней основе для защиты общих интересов Глобального Юга и содействия созданию сообщества, объединяющего судьбы людей».

Си добавил, что Китай готов работать с Азербайджаном для сохранения импульса динамичного развития двустороннего сотрудничества.