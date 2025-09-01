Российское вмешательство? Самолет фон дер Ляйен экстренно сел в Болгарии

Самолет с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен был вынужден совершить посадку в аэропорту болгарского города Пловдив, используя бумажные карты, после того как на борту произошел сбой навигационных систем GPS. Об этом сообщает Financial Times.

По информации источников, во время подлета к аэропорту электронные навигационные приборы самолета перестали работать. Чиновники рассматривают инцидент как возможное внешнее вмешательство, в том числе российское.

«GPS во всей зоне аэропорта перестал работать», — отметил один из информированных чиновников.

После часа кружения над аэропортом пилот принял решение выполнить посадку вручную, ориентируясь на бумажные карты. «Это было неоспоримое вмешательство», — добавил источник.

Болгарская служба управления воздушным движением подтвердила инцидент в официальном заявлении. В ведомстве отметили, что с февраля 2022 года наблюдается рост случаев глушения GPS и подделки сигналов, что нарушает точность навигации и создает риски как для самолетов, так и для наземных систем.

Президент ЕК направлялась в Пловдив из Варшавы для встречи с премьер-министром Болгарии Росеном Желязковым и посещения завода по производству боеприпасов. После визита Урсула фон дер Ляйен благополучно покинула Пловдив на том же самолете.