Литовцы хотят 8 миллиардов евро

Вильнюс надеется получить кредиты на сумму 8 млрд евро из специального фонда милитаризации ЕС SAFE (Security Action for Europe). Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа на пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен во время ее визита в балтийскую республику.

«Угрозы, с которыми мы сталкиваемся, реальны. Необходимые инвестиции в укрепление нашей безопасности составляют около €8 млрд», – сказал Науседа.

Президент напомнил, что граница Литвы с Россией и Беларусью является внешней границей ЕС, и отметил, что страна входит в число государств, обеспечивающих безопасность этих границ. Именно поэтому Литва заслуживает европейского финансирования для военных нужд, указал он.

Напомним, на прошлой неделе литовские военные установили противотанковые заграждения «зубы дракона» в пунктах пропуска на границе с Беларусью. Вильнюс до 2030 года планирует инвестировать более 1,1 млрд евро в милитаризацию восточной границы.