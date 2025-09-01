USD 1.7000
Литовцы хотят 8 миллиардов евро

14:11 211

Вильнюс надеется получить кредиты на сумму 8 млрд евро из специального фонда милитаризации ЕС SAFE (Security Action for Europe). Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа на пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен во время ее визита в балтийскую республику.

«Угрозы, с которыми мы сталкиваемся, реальны. Необходимые инвестиции в укрепление нашей безопасности составляют около €8 млрд», – сказал Науседа.

Президент напомнил, что граница Литвы с Россией и Беларусью является внешней границей ЕС, и отметил, что страна входит в число государств, обеспечивающих безопасность этих границ. Именно поэтому Литва заслуживает европейского финансирования для военных нужд, указал он.

Напомним, на прошлой неделе литовские военные установили противотанковые заграждения «зубы дракона» в пунктах пропуска на границе с Беларусью. Вильнюс до 2030 года планирует инвестировать более 1,1 млрд евро в милитаризацию восточной границы.

Убивший человека в Петербурге 23 года назад Хабибов получил 13 лет колонии
Убивший человека в Петербурге 23 года назад Хабибов получил 13 лет колонии
14:20 32
Ильхам Алиев выступил на встрече в формате «ШОС Плюс»
Ильхам Алиев выступил на встрече в формате «ШОС Плюс»
14:14 107
Встреча Алиева и Пашиняна на саммите ШОС
Встреча Алиева и Пашиняна на саммите ШОС фото
12:52 2536
Подорожает ли проезд в автобусе?
Подорожает ли проезд в автобусе?
13:15 1453
Путин рассказал лидерам ШОС, почему началась война с Украиной
Путин рассказал лидерам ШОС, почему началась война с Украиной
13:03 1694
Алиев: Индия мстит Азербайджану
Алиев: Индия мстит Азербайджану
12:44 3345
Разрешить Путину захватить весь Донбасс
Разрешить Путину захватить весь Донбасс наша аналитика; все еще актуально
03:49 7388
Что Эрдоган сказал Путину про Азербайджан и Армению?
Что Эрдоган сказал Путину про Азербайджан и Армению? обновлено 13:50
13:50 4430
Алиева встречали как лидера региона
Алиева встречали как лидера региона главная тема; все еще актуально
31 августа 2025, 23:02 9127
Что обсудили Алиев и Эрдоган?
Что обсудили Алиев и Эрдоган? фото; обновлено 12:40
12:40 4570
Оверчук: Сотрудничество с Азербайджаном развивается
Оверчук: Сотрудничество с Азербайджаном развивается
12:30 1757

