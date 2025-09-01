Ильхам Алиев в Китае раскрывает потенциал Зангезура

Срединный коридор является надежным и безопасным маршрутом, соединяющим Китай, Центральную Азию с Европой через Азербайджан. С 2022 года объем грузопотока по Срединному коридору через Азербайджан вырос почти на 90 процентов. Об этом сказал президент Ильхам Алиев, выступая на встрече в формате «ШОС плюс» в китайском городе Тяньцзине.
Глава государства отметил значительное сокращение времени прохождения грузов по данному коридору: «Достигнутые недавно договоренности о соединении основной части Азербайджана с его Нахчыванской Автономной Республикой будут содействовать расширению транзитных возможностей для международных перевозок».
Как отметил глава государства, «Зангезурский коридор в ближайшее время станет еще одним важным сегментом Срединного коридора, а также коридора Север-Юг, который укрепит мир, многостороннее партнерство». Президент Алиев подчеркнул, что «Зангезурский коридор принесет пользу всем близким и дальним соседям Азербайджана к востоку, западу, северу и югу от границ страны».
Ильхам Алиев в своем выступлении коснулся и азербайджано-китайского сотрудничества: «За последние годы наши связи вышли на качественно новый уровень… Азербайджан и Китай связывают теплые, дружественные отношения и всестороннее стратегическое партнерство. Углубление этих отношений является одним из важных направлений внешней политики Азербайджана».
Ильхам Алиев назвал подписание в этом году совместного заявления об установлении стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем историческим событием, подчеркнув, что это открыло новую страницу в азербайджано-китайских отношениях.
Глава государства отметил в своем выступлении, что Азербайджан активно поддержал инициативу по глобальному развитию, инициативу по глобальной безопасности и инициативу глобальной цивилизации, выдвинутые Китаем в целях содействия международному миру, безопасности и развитию. «Мы также приветствуем инициативу по глобальному управлению, представленную председателем Китайской Народной Республики, как важную и своевременную меру, направленную на улучшение международных отношений на основе суверенного равенства государств и уважения Устава ООН и международного права», - сказал глава государства.
Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан является надежным партнером Китая в регионе. «Мы вносим вклад в поддержание международного и регионального мира и безопасности, осуществляем крупномасштабные экономические, транспортные и энергетические проекты», - отметил глава государства, добавив, что Азербайджан одним из первых поддержал инициативу «Один пояс - один путь», выдвинутую председателем КНР, и реализует серьезные практические проекты в этом направлении.
В китайском городе Тяньцзине проходит встреча в формате «ШОС Плюс».
Как сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства, президент Ильхам Алиев выступил на мероприятии.