Ильхам Алиев в Китае раскрывает потенциал Зангезура

добавлено фото; обновлено 15:27
15:27 2663

Срединный коридор является надежным и безопасным маршрутом, соединяющим Китай, Центральную Азию с Европой через Азербайджан. С 2022 года объем грузопотока по Срединному коридору через Азербайджан вырос почти на 90 процентов. Об этом сказал президент Ильхам Алиев, выступая на встрече в формате «ШОС плюс» в китайском городе Тяньцзине.

Глава государства отметил значительное сокращение времени прохождения грузов по данному коридору: «Достигнутые недавно договоренности о соединении основной части Азербайджана с его Нахчыванской Автономной Республикой будут содействовать расширению транзитных возможностей для международных перевозок».

Как отметил глава государства, «Зангезурский коридор в ближайшее время станет еще одним важным сегментом Срединного коридора, а также коридора Север-Юг, который укрепит мир, многостороннее партнерство». Президент Алиев подчеркнул, что «Зангезурский коридор принесет пользу всем близким и дальним соседям Азербайджана к востоку, западу, северу и югу от границ страны».

Ильхам Алиев в своем выступлении коснулся и азербайджано-китайского сотрудничества: «За последние годы наши связи вышли на качественно новый уровень… Азербайджан и Китай связывают теплые, дружественные отношения и всестороннее стратегическое партнерство. Углубление этих отношений является одним из важных направлений внешней политики Азербайджана».

Ильхам Алиев назвал подписание в этом году совместного заявления об установлении стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем историческим событием, подчеркнув, что это открыло новую страницу в азербайджано-китайских отношениях.

Глава государства отметил в своем выступлении, что Азербайджан активно поддержал инициативу по глобальному развитию, инициативу по глобальной безопасности и инициативу глобальной цивилизации, выдвинутые Китаем в целях содействия международному миру, безопасности и развитию. «Мы также приветствуем инициативу по глобальному управлению, представленную председателем Китайской Народной Республики, как важную и своевременную меру, направленную на улучшение международных отношений на основе суверенного равенства государств и уважения Устава ООН и международного права», - сказал глава государства.

Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан является надежным партнером Китая в регионе. «Мы вносим вклад в поддержание международного и регионального мира и безопасности, осуществляем крупномасштабные экономические, транспортные и энергетические проекты», - отметил глава государства, добавив, что Азербайджан одним из первых поддержал инициативу «Один пояс - один путь», выдвинутую председателем КНР, и реализует серьезные практические проекты в этом направлении.

* * * 14:14

В китайском городе Тяньцзине проходит встреча в формате «ШОС Плюс».

Как сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства, президент Ильхам Алиев выступил на мероприятии.

Отключили навигацию самолету главы Еврокомиссии. Реакция Кремля
Отключили навигацию самолету главы Еврокомиссии. Реакция Кремля обновлено 15:52
15:52 2572
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена обновлено 16:04
16:04 3412
Алиев: Индия мстит Азербайджану
Алиев: Индия мстит Азербайджану
12:44 5666
Новая лига и новые идеи Федерации баскетбола Азербайджана
Новая лига и новые идеи Федерации баскетбола Азербайджана
15:59 209
Китайские банки отказались сотрудничать с Россией
Китайские банки отказались сотрудничать с Россией
15:36 1218
Евросоюз сохранит миссию в Армении
Евросоюз сохранит миссию в Армении
14:39 1480
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
13:59 4939
ТуранБанк стал официальным партнером мирового финала Международной олимпиады по программированию
ТуранБанк стал официальным партнером мирового финала Международной олимпиады по программированию
14:33 379
ФСБ создает «азербайджанскую диаспору» в России
ФСБ создает «азербайджанскую диаспору» в России
11:15 6738
Россияне продвигаются по Украине
Россияне продвигаются по Украине обновлено 14:24
14:24 5054
Убивший человека в Петербурге 23 года назад Хабибов получил 13 лет
Убивший человека в Петербурге 23 года назад Хабибов получил 13 лет
14:20 1861

