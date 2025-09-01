Ильхам Алиев в Китае раскрывает потенциал Зангезура

Срединный коридор является надежным и безопасным маршрутом, соединяющим Китай, Центральную Азию с Европой через Азербайджан. С 2022 года объем грузопотока по Срединному коридору через Азербайджан вырос почти на 90 процентов. Об этом сказал президент Ильхам Алиев, выступая на встрече в формате «ШОС плюс» в китайском городе Тяньцзине.

Глава государства отметил значительное сокращение времени прохождения грузов по данному коридору: «Достигнутые недавно договоренности о соединении основной части Азербайджана с его Нахчыванской Автономной Республикой будут содействовать расширению транзитных возможностей для международных перевозок».

Как отметил глава государства, «Зангезурский коридор в ближайшее время станет еще одним важным сегментом Срединного коридора, а также коридора Север-Юг, который укрепит мир, многостороннее партнерство». Президент Алиев подчеркнул, что «Зангезурский коридор принесет пользу всем близким и дальним соседям Азербайджана к востоку, западу, северу и югу от границ страны».

Ильхам Алиев в своем выступлении коснулся и азербайджано-китайского сотрудничества: «За последние годы наши связи вышли на качественно новый уровень… Азербайджан и Китай связывают теплые, дружественные отношения и всестороннее стратегическое партнерство. Углубление этих отношений является одним из важных направлений внешней политики Азербайджана».