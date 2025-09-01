USD 1.7000
EUR 1.9904
RUB 2.0972
Подписаться на уведомления
Украинская армия творит чудеса: русские отступают
Новость дня
Украинская армия творит чудеса: русские отступают

Экстренное заседание Совета НАТО-Украина

14:30 1227

В Брюсселе в понедельник, 1 сентября, пройдет внеочередное заседание Совета НАТО–Украина по просьбе Киева в ответ на недавние массированные воздушные атаки России. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Мы ожидаем целенаправленной дискуссии относительно совместных шагов для адекватного реагирования на отказ России от мирных усилий и эскалацию террора против украинцев», — написал Сибига в социальной сети X.

Министр также выразил благодарность НАТО и всем союзникам, которые продолжают демонстрировать «решительную поддержку Украине и содержательных мирных усилий». «Москва должна чувствовать более сильное давление в результате затягивания войны», — подчеркнул Сибига.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 августа россияне выпустили по Украине 537 дронов и 45 ракет, из которых 510 и 38 соответственно были успешно поражены средствами ПВО. В Киеве погибли 25 мирных жителей, среди них четверо детей. Повреждения зданий и инфраструктуры зафиксированы в 33 локациях во всех десяти административных районах столицы.

Отключили навигацию самолету главы Еврокомиссии. Реакция Кремля
Отключили навигацию самолету главы Еврокомиссии. Реакция Кремля обновлено 15:52
15:52 2575
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена обновлено 16:04
16:04 3415
Алиев: Индия мстит Азербайджану
Алиев: Индия мстит Азербайджану
12:44 5669
Новая лига и новые идеи Федерации баскетбола Азербайджана
Новая лига и новые идеи Федерации баскетбола Азербайджана
15:59 209
Китайские банки отказались сотрудничать с Россией
Китайские банки отказались сотрудничать с Россией
15:36 1222
Евросоюз сохранит миссию в Армении
Евросоюз сохранит миссию в Армении
14:39 1480
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
13:59 4942
ТуранБанк стал официальным партнером мирового финала Международной олимпиады по программированию
ТуранБанк стал официальным партнером мирового финала Международной олимпиады по программированию
14:33 379
ФСБ создает «азербайджанскую диаспору» в России
ФСБ создает «азербайджанскую диаспору» в России
11:15 6739
Россияне продвигаются по Украине
Россияне продвигаются по Украине обновлено 14:24
14:24 5054
Убивший человека в Петербурге 23 года назад Хабибов получил 13 лет
Убивший человека в Петербурге 23 года назад Хабибов получил 13 лет
14:20 1863

ЭТО ВАЖНО

Отключили навигацию самолету главы Еврокомиссии. Реакция Кремля
Отключили навигацию самолету главы Еврокомиссии. Реакция Кремля обновлено 15:52
15:52 2575
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена обновлено 16:04
16:04 3415
Алиев: Индия мстит Азербайджану
Алиев: Индия мстит Азербайджану
12:44 5669
Новая лига и новые идеи Федерации баскетбола Азербайджана
Новая лига и новые идеи Федерации баскетбола Азербайджана
15:59 209
Китайские банки отказались сотрудничать с Россией
Китайские банки отказались сотрудничать с Россией
15:36 1222
Евросоюз сохранит миссию в Армении
Евросоюз сохранит миссию в Армении
14:39 1480
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
13:59 4942
ТуранБанк стал официальным партнером мирового финала Международной олимпиады по программированию
ТуранБанк стал официальным партнером мирового финала Международной олимпиады по программированию
14:33 379
ФСБ создает «азербайджанскую диаспору» в России
ФСБ создает «азербайджанскую диаспору» в России
11:15 6739
Россияне продвигаются по Украине
Россияне продвигаются по Украине обновлено 14:24
14:24 5054
Убивший человека в Петербурге 23 года назад Хабибов получил 13 лет
Убивший человека в Петербурге 23 года назад Хабибов получил 13 лет
14:20 1863
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться