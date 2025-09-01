Экстренное заседание Совета НАТО-Украина

В Брюсселе в понедельник, 1 сентября, пройдет внеочередное заседание Совета НАТО–Украина по просьбе Киева в ответ на недавние массированные воздушные атаки России. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Мы ожидаем целенаправленной дискуссии относительно совместных шагов для адекватного реагирования на отказ России от мирных усилий и эскалацию террора против украинцев», — написал Сибига в социальной сети X.

Министр также выразил благодарность НАТО и всем союзникам, которые продолжают демонстрировать «решительную поддержку Украине и содержательных мирных усилий». «Москва должна чувствовать более сильное давление в результате затягивания войны», — подчеркнул Сибига.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 августа россияне выпустили по Украине 537 дронов и 45 ракет, из которых 510 и 38 соответственно были успешно поражены средствами ПВО. В Киеве погибли 25 мирных жителей, среди них четверо детей. Повреждения зданий и инфраструктуры зафиксированы в 33 локациях во всех десяти административных районах столицы.