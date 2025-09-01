USD 1.7000
Украинская армия творит чудеса: русские отступают
Новость дня
Украинская армия творит чудеса: русские отступают

Россия предложила Турции починить С-400

14:34 1936

Россия предложила Турции провести полное техническое обслуживание ранее поставленных систем С-400, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

Глава российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев

«С Турцией у нас давняя история по С-400, их надо обслуживать. Мы предлагаем комплексное обслуживание систем, которые имеются в наличии, с учетом того, что определенное время прошло, их нужно поддерживать в соответствующем боевом состоянии. Это требует элементарного техобслуживания», – рассказал Шугаев журналистам.

Он подчеркнул, что Россия открыта к обсуждению любых направлений военно-технического сотрудничества с Турцией и не видит для этого никаких ограничений.

Анкара приобрела у Москвы четыре дивизиона зенитных ракетных комплексов С-400 на сумму $2,5 млрд. Контракт на закупку был подписан в 2017 году, первые поставки начались в июле 2019-го. Как сообщал «Рособоронэкспорт», 23 октября 2019 года все обязательства по поставке, включая ракеты и оборудование, были выполнены досрочно. В декабре 2020 года в «Ростехе» подтвердили, что Турция полностью рассчиталась за системы. Осенью того же года на ее территории прошли успешные испытательные пуски С-400.

Отключили навигацию самолету главы Еврокомиссии. Реакция Кремля
Отключили навигацию самолету главы Еврокомиссии. Реакция Кремля обновлено 15:52
15:52 2579
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена обновлено 16:04
16:04 3419
Алиев: Индия мстит Азербайджану
Алиев: Индия мстит Азербайджану
12:44 5669
Новая лига и новые идеи Федерации баскетбола Азербайджана
Новая лига и новые идеи Федерации баскетбола Азербайджана
15:59 210
Китайские банки отказались сотрудничать с Россией
Китайские банки отказались сотрудничать с Россией
15:36 1223
Евросоюз сохранит миссию в Армении
Евросоюз сохранит миссию в Армении
14:39 1482
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
13:59 4944
ТуранБанк стал официальным партнером мирового финала Международной олимпиады по программированию
ТуранБанк стал официальным партнером мирового финала Международной олимпиады по программированию
14:33 379
ФСБ создает «азербайджанскую диаспору» в России
ФСБ создает «азербайджанскую диаспору» в России
11:15 6740
Россияне продвигаются по Украине
Россияне продвигаются по Украине обновлено 14:24
14:24 5056
Убивший человека в Петербурге 23 года назад Хабибов получил 13 лет
Убивший человека в Петербурге 23 года назад Хабибов получил 13 лет
14:20 1864

