Россия предложила Турции починить С-400

«С Турцией у нас давняя история по С-400, их надо обслуживать. Мы предлагаем комплексное обслуживание систем, которые имеются в наличии, с учетом того, что определенное время прошло, их нужно поддерживать в соответствующем боевом состоянии. Это требует элементарного техобслуживания», – рассказал Шугаев журналистам.

Он подчеркнул, что Россия открыта к обсуждению любых направлений военно-технического сотрудничества с Турцией и не видит для этого никаких ограничений.

Анкара приобрела у Москвы четыре дивизиона зенитных ракетных комплексов С-400 на сумму $2,5 млрд. Контракт на закупку был подписан в 2017 году, первые поставки начались в июле 2019-го. Как сообщал «Рособоронэкспорт», 23 октября 2019 года все обязательства по поставке, включая ракеты и оборудование, были выполнены досрочно. В декабре 2020 года в «Ростехе» подтвердили, что Турция полностью рассчиталась за системы. Осенью того же года на ее территории прошли успешные испытательные пуски С-400.