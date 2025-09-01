USD 1.7000
Украинская армия творит чудеса: русские отступают
ТуранБанк стал официальным партнером мирового финала Международной олимпиады по программированию

14:33 379

Активно поддерживая процессы цифровизации в Азербайджане, ТуранБанк является официальным партнером мирового финала 49-й Международной олимпиады по программированию (ICPC), которая проходит в Азербайджане с 31 августа по 5 сентября под эгидой Ассоциации банков Азербайджана.

Следует отметить, что данное соревнование по программированию, считающееся самым престижным в мире, организовано фондом ICPC Foundation и проводится Университетом ADA в партнерстве с Центральным банком Азербайджанской Республики, Агентством по инновациям и цифровому развитию и сообществом ICPC Azerbaijan, а также при поддержке Pasha Holding. 

В мировом финале соревнования, целью которого является развитие у студентов навыков программирования, алгоритмического мышления и командной работы, принимают участие около 140 университетских команд, представляющих более 70 стран. В рамках соревнования, которое продлится пять дней, молодые программисты продемонстрируют навыки решения задач, командной работы и программирования. 

Стоит отметить, что студенты, представляющие нашу страну, участвуют в региональных этапах ICPC с 2005 года. В 2024 году студенты Университета ADA прошли отбор на мировой финал, который проходил в Луксоре (Египет), став первой азербайджанской командой, добившейся такого результата. В этом году Азербайджан на мировом финале Международной олимпиады по программированию представят команды Университета ADA и Бакинской высшей школы нефти. 

ТуранБанк продолжит поддерживать развитие цифровой экосистемы нашей страны и повышение уровня знаний и навыков молодого поколения в сфере информационных технологий, сотрудничая с такими значимыми проектами.

ТуранБанк, работающий с 1992 года, обслуживает частных и корпоративных клиентов в 22 точках продаж. 

Подробную информацию о сети обслуживания ТуранБанк по всей стране можно получить, перейдя по ссылке. 

Подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить, позвонив в информационный центр по телефону (012) 935, а также посетив официальный сайт ТуранБанк или страницы в социальных сетях (Facebook, Instagram и др.).

Отключили навигацию самолету главы Еврокомиссии. Реакция Кремля
15:52 2580
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена
16:04 3423
Алиев: Индия мстит Азербайджану
12:44 5672
Новая лига и новые идеи Федерации баскетбола Азербайджана
15:59 210
Китайские банки отказались сотрудничать с Россией
15:36 1224
Евросоюз сохранит миссию в Армении
14:39 1484
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
13:59 4948
ТуранБанк стал официальным партнером мирового финала Международной олимпиады по программированию
14:33 380
ФСБ создает «азербайджанскую диаспору» в России
11:15 6742
Россияне продвигаются по Украине
14:24 5058
Убивший человека в Петербурге 23 года назад Хабибов получил 13 лет
14:20 1864

