Украинская армия творит чудеса: русские отступают
Евросоюз сохранит миссию в Армении

Европейский союз продолжит работу наблюдательной миссии в Армении в рамках существующего мандата, на данный момент необходимости в изменениях нет.

Об этом заявил посол ЕС в Армении Василис Марагос, отвечая на вопрос о возможном выводе миссии после парафирования мирного соглашения между Баку и Ереваном.

«Народ и власти Армении приветствуют миссию ЕС. Она продолжает свою деятельность. Если потребуется внести изменения, это будет обсуждаться с государствами-членами и властями Армении. Но сейчас хочу заверить, что миссия продолжит работу в рамках мандата», — подчеркнул дипломат.

Отвечая на вопрос о переговорах после Вашингтонского соглашения, Марагос заметил: «Миссия ЕС действует по просьбе армянских властей и будет оставаться здесь столько, сколько это необходимо…»

Напомним, 8 августа в Вашингтоне Азербайджан и Армения парафировали мирное соглашение. Документ предусматривает, что стороны воздержатся от размещения сил третьих стран вдоль общей границы.

