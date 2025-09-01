USD 1.7000
Украинская армия творит чудеса: русские отступают
Новость дня
Украинская армия творит чудеса: русские отступают

Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена

обновлено 16:04
16:04 3430

Генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу подтвердил заявление МИД Азербайджана о ликвидации Минской группы.

«Я поздравляю Армению и Азербайджан с этим конкретным шагом на пути к миру и стабильности в регионе, что является убедительным свидетельством эффективности дипломатии», - написал Синирлиоглу.

*** 14:43 

1 сентября 2025 года Министерский совет ОБСЕ принял решение о закрытии Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

«Согласно решению, основанному на совместном письме-обращении министров иностранных дел Азербайджана и Армении, адресованном действующему председателю ОБСЕ в рамках встречи президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, состоявшейся 8 августа 2025 года в Вашингтоне по приглашению и при участии президента Соединенных Штатов, деятельность Минского процесса ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, рассматривавшемуся Минской конференцией ОБСЕ, а также Группы по планированию на высоком уровне прекращается с 1 сентября», - отмечается в заявлении МИД Азербайджана.

Секретариату ОБСЕ поручено завершить решение административных и технических вопросов, вытекающих из закрытия вышеупомянутых структур, не позднее 1 декабря 2025 года.

Кроме того, объявлено, что «все ранее принятые в рамках ОБСЕ решения, касающиеся бывшего армяно-азербайджанского конфликта, утрачивают силу и не подлежат применению», отмечает МИД Азербайджана.

«Таким образом, закрытие этих институтов было формализовано, и все государства-участники ОБСЕ признали, что данные структуры, созданные когда-то для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, утратили актуальность в новых условиях после его разрешения. Принятие данного решения является не только подтверждением на международном уровне факта восстановления Азербайджанской Республикой своего суверенного контроля и территориальной целостности над ранее оккупированными территориями, что положило конец армяно-азербайджанскому конфликту, а также мирной повестки, выдвинутой Азербайджаном, но и важным шагом в направлении практической реализации договоренностей, достигнутых между Азербайджаном и Арменией в ходе встречи в Вашингтоне 8 августа 2025 года», - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД указали, что Азербайджан «продолжит придерживаться своей принципиальной и последовательной позиции, основанной на нормах международного права, в деле укрепления мира и стабильности в регионе».

