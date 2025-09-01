USD 1.7000
EUR 1.9904
RUB 2.0972
Подписаться на уведомления
Украинская армия творит чудеса: русские отступают
Новость дня
Украинская армия творит чудеса: русские отступают

Армения на перепутье: ЕС или ЕАЭС?

14:55 897

Решение о том, выходить ли Армении из состава Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с целью получения членства в Европейском союзе (ЕС), должно приниматься исключительно армянским народом, при этом необходимо взвесить все факторы. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«Недавно Никола Воваевич Пашинян (премьер-министр Армении — ред.) отметил, что одновременно быть членом ЕАЭС и ЕС невозможно. Если когда-либо такое решение будет приниматься, я уверен, будут взвешиваться самые разные факторы, влияющие на принятие решений в ту или иную сторону», — сказал журналистам замглавы российского правительства.

На прошлой неделе Пашинян подчеркнул, что Ереван осознает невозможность одновременного членства в ЕАЭС и ЕС. «Когда наступит момент неизбежного выбора, мы примем соответствующее решение», — отметил премьер, добавив, что возможен любой сценарий, и все будет зависеть «от воли армянского народа, анализа ситуации, перспектив, результатов переговоров».

За неделю до этого Пашинян провел встречу с Оверчуком, на которой обсуждались вопросы двусторонней повестки между Арменией и Россией, включая динамику товарооборота и процесс реализации совместных программ.

Отключили навигацию самолету главы Еврокомиссии. Реакция Кремля
Отключили навигацию самолету главы Еврокомиссии. Реакция Кремля обновлено 15:52
15:52 2595
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена обновлено 16:04
16:04 3434
Алиев: Индия мстит Азербайджану
Алиев: Индия мстит Азербайджану
12:44 5672
Новая лига и новые идеи Федерации баскетбола Азербайджана
Новая лига и новые идеи Федерации баскетбола Азербайджана
15:59 214
Китайские банки отказались сотрудничать с Россией
Китайские банки отказались сотрудничать с Россией
15:36 1230
Евросоюз сохранит миссию в Армении
Евросоюз сохранит миссию в Армении
14:39 1485
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
13:59 4956
ТуранБанк стал официальным партнером мирового финала Международной олимпиады по программированию
ТуранБанк стал официальным партнером мирового финала Международной олимпиады по программированию
14:33 381
ФСБ создает «азербайджанскую диаспору» в России
ФСБ создает «азербайджанскую диаспору» в России
11:15 6744
Россияне продвигаются по Украине
Россияне продвигаются по Украине обновлено 14:24
14:24 5065
Убивший человека в Петербурге 23 года назад Хабибов получил 13 лет
Убивший человека в Петербурге 23 года назад Хабибов получил 13 лет
14:20 1868

ЭТО ВАЖНО

Отключили навигацию самолету главы Еврокомиссии. Реакция Кремля
Отключили навигацию самолету главы Еврокомиссии. Реакция Кремля обновлено 15:52
15:52 2595
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена обновлено 16:04
16:04 3434
Алиев: Индия мстит Азербайджану
Алиев: Индия мстит Азербайджану
12:44 5672
Новая лига и новые идеи Федерации баскетбола Азербайджана
Новая лига и новые идеи Федерации баскетбола Азербайджана
15:59 214
Китайские банки отказались сотрудничать с Россией
Китайские банки отказались сотрудничать с Россией
15:36 1230
Евросоюз сохранит миссию в Армении
Евросоюз сохранит миссию в Армении
14:39 1485
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
13:59 4956
ТуранБанк стал официальным партнером мирового финала Международной олимпиады по программированию
ТуранБанк стал официальным партнером мирового финала Международной олимпиады по программированию
14:33 381
ФСБ создает «азербайджанскую диаспору» в России
ФСБ создает «азербайджанскую диаспору» в России
11:15 6744
Россияне продвигаются по Украине
Россияне продвигаются по Украине обновлено 14:24
14:24 5065
Убивший человека в Петербурге 23 года назад Хабибов получил 13 лет
Убивший человека в Петербурге 23 года назад Хабибов получил 13 лет
14:20 1868
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться