Армения на перепутье: ЕС или ЕАЭС?

Решение о том, выходить ли Армении из состава Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с целью получения членства в Европейском союзе (ЕС), должно приниматься исключительно армянским народом, при этом необходимо взвесить все факторы. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«Недавно Никола Воваевич Пашинян (премьер-министр Армении — ред.) отметил, что одновременно быть членом ЕАЭС и ЕС невозможно. Если когда-либо такое решение будет приниматься, я уверен, будут взвешиваться самые разные факторы, влияющие на принятие решений в ту или иную сторону», — сказал журналистам замглавы российского правительства.

На прошлой неделе Пашинян подчеркнул, что Ереван осознает невозможность одновременного членства в ЕАЭС и ЕС. «Когда наступит момент неизбежного выбора, мы примем соответствующее решение», — отметил премьер, добавив, что возможен любой сценарий, и все будет зависеть «от воли армянского народа, анализа ситуации, перспектив, результатов переговоров».

За неделю до этого Пашинян провел встречу с Оверчуком, на которой обсуждались вопросы двусторонней повестки между Арменией и Россией, включая динамику товарооборота и процесс реализации совместных программ.