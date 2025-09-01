USD 1.7000
Мамедов убил жену бейсбольной битой во время молитвы
Мамедов убил жену бейсбольной битой во время молитвы

Мамедов убил жену бейсбольной битой во время молитвы

Инара Рафикгызы
14:59 1777

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по делу 46-летнего Рамиля Мамедова, обвиняемого в убийстве своей жены.

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой было зачитано обвинительное заключение.

Согласно обвинению, Рамиль Мамедов в феврале этого года ударил свою жену Ламию Мамедову бейсбольной битой по голове и умышленно убил ее.

Обвиняемый Рамиль Мамедов признал себя частично виновным по предъявленному обвинению.

Следующее заседание суда назначено на 29 сентября.

Отметим, что убийство произошло 8 февраля этого года в поселке Бина Хазарского района. 49-летняя Ламия Мамедова была убита тупым предметом во время молитвы. Подозреваемый Рамиль Мамедов уехал из страны и был объявлен в международный розыск. 27 марта этого года он был задержан на территории Грузии и 17 марта доставлен в Азербайджан под конвоем сотрудников Минюста.

Отключили навигацию самолету главы Еврокомиссии. Реакция Кремля
Отключили навигацию самолету главы Еврокомиссии. Реакция Кремля обновлено 15:52
15:52 2600
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена обновлено 16:04
16:04 3436
Алиев: Индия мстит Азербайджану
Алиев: Индия мстит Азербайджану
12:44 5672
Новая лига и новые идеи Федерации баскетбола Азербайджана
Новая лига и новые идеи Федерации баскетбола Азербайджана
15:59 214
Китайские банки отказались сотрудничать с Россией
Китайские банки отказались сотрудничать с Россией
15:36 1232
Евросоюз сохранит миссию в Армении
Евросоюз сохранит миссию в Армении
14:39 1486
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
13:59 4959
ТуранБанк стал официальным партнером мирового финала Международной олимпиады по программированию
ТуранБанк стал официальным партнером мирового финала Международной олимпиады по программированию
14:33 381
ФСБ создает «азербайджанскую диаспору» в России
ФСБ создает «азербайджанскую диаспору» в России
11:15 6745
Россияне продвигаются по Украине
Россияне продвигаются по Украине обновлено 14:24
14:24 5066
Убивший человека в Петербурге 23 года назад Хабибов получил 13 лет
Убивший человека в Петербурге 23 года назад Хабибов получил 13 лет
14:20 1870

