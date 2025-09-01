Мамедов убил жену бейсбольной битой во время молитвы

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по делу 46-летнего Рамиля Мамедова, обвиняемого в убийстве своей жены.

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой было зачитано обвинительное заключение.

Согласно обвинению, Рамиль Мамедов в феврале этого года ударил свою жену Ламию Мамедову бейсбольной битой по голове и умышленно убил ее.

Обвиняемый Рамиль Мамедов признал себя частично виновным по предъявленному обвинению.

Следующее заседание суда назначено на 29 сентября.

Отметим, что убийство произошло 8 февраля этого года в поселке Бина Хазарского района. 49-летняя Ламия Мамедова была убита тупым предметом во время молитвы. Подозреваемый Рамиль Мамедов уехал из страны и был объявлен в международный розыск. 27 марта этого года он был задержан на территории Грузии и 17 марта доставлен в Азербайджан под конвоем сотрудников Минюста.