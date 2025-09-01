USD 1.7000
EUR 1.9904
RUB 2.0972
Украинская армия творит чудеса: русские отступают
Поджигатели военкоматов сбежали из СИЗО

15:23 1091

Из СИЗО Екатеринбурга сбежали два человека, которых обвиняли в поджогах военкоматов в российских городах.

Беглецам инкриминируют статью «Покушение на террористический акт, совершенный группой лиц».

В СИЗО они, предварительно, ждали этапирования.

Отключили навигацию самолету главы Еврокомиссии. Реакция Кремля
Отключили навигацию самолету главы Еврокомиссии. Реакция Кремля обновлено 15:52
15:52 2601
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена обновлено 16:04
16:04 3441
Алиев: Индия мстит Азербайджану
Алиев: Индия мстит Азербайджану
12:44 5674
Новая лига и новые идеи Федерации баскетбола Азербайджана
Новая лига и новые идеи Федерации баскетбола Азербайджана
15:59 215
Китайские банки отказались сотрудничать с Россией
Китайские банки отказались сотрудничать с Россией
15:36 1234
Евросоюз сохранит миссию в Армении
Евросоюз сохранит миссию в Армении
14:39 1487
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
13:59 4963
ТуранБанк стал официальным партнером мирового финала Международной олимпиады по программированию
ТуранБанк стал официальным партнером мирового финала Международной олимпиады по программированию
14:33 381
ФСБ создает «азербайджанскую диаспору» в России
ФСБ создает «азербайджанскую диаспору» в России
11:15 6747
Россияне продвигаются по Украине
Россияне продвигаются по Украине обновлено 14:24
14:24 5067
Убивший человека в Петербурге 23 года назад Хабибов получил 13 лет
Убивший человека в Петербурге 23 года назад Хабибов получил 13 лет
14:20 1871

