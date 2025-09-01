Поджигатели военкоматов сбежали из СИЗО

Из СИЗО Екатеринбурга сбежали два человека, которых обвиняли в поджогах военкоматов в российских городах.
Беглецам инкриминируют статью «Покушение на террористический акт, совершенный группой лиц».
В СИЗО они, предварительно, ждали этапирования.
Из СИЗО Екатеринбурга сбежали два человека, которых обвиняли в поджогах военкоматов в российских городах.
Беглецам инкриминируют статью «Покушение на террористический акт, совершенный группой лиц».
В СИЗО они, предварительно, ждали этапирования.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.