Китайские банки отказались сотрудничать с Россией

Несколько китайских кредитно-финансовых учреждений прекратили расчеты с Россией. Об этом сообщают российские СМИ.

Одним из них оказался Heihe Rural Commercial Bank, который был в числе последних китайских банков, готовых открывать корреспондентские счета для российских кредитных учреждений, которые не попали под санкции.

Ранее, после ухода от дел других китайских банков, на Heihe Rural перешла часть российского малого и среднего бизнеса.

Напомним, 19 июля Совет Европейского союза ввел санкции против Heihe за предоставление услуг, связанных с криптоактивами. Решение вступило в силу 9 августа, и с тех пор лицам из ЕС запретили участвовать в любых операциях с китайским банком.

В течение месяца после введения новых ограничений платежи в банке Heihe осуществлялись в обычном режиме, но на прошлой неделе возникли проблемы и банк перестал принимать деньги.

В самом Heihe Rural Commercial Bank заявили об «обновлении систем» и заверили, что после его завершения ситуация нормализуется. Впрочем, конкретных сроков китайцы называть не стали.

Вместе с Heihe Rural Commercial Bank под европейские санкции попал еще один китайский банк - Suifenhe Rural Commercial Bank, который также был важным для РФ, поскольку также соглашался открывать корреспондентские счета для российских банков.