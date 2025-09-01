USD 1.7000
EUR 1.9904
RUB 2.0972
Подписаться на уведомления
Украинская армия творит чудеса: русские отступают
Новость дня
Украинская армия творит чудеса: русские отступают

Китайские банки отказались сотрудничать с Россией

15:36 1235

Несколько китайских кредитно-финансовых учреждений прекратили расчеты с Россией. Об этом сообщают российские СМИ.

Одним из них оказался Heihe Rural Commercial Bank, который был в числе последних китайских банков, готовых открывать корреспондентские счета для российских кредитных учреждений, которые не попали под санкции.

Ранее, после ухода от дел других китайских банков, на Heihe Rural перешла часть российского малого и среднего бизнеса.

Напомним, 19 июля Совет Европейского союза ввел санкции против Heihe за предоставление услуг, связанных с криптоактивами. Решение вступило в силу 9 августа, и с тех пор лицам из ЕС запретили участвовать в любых операциях с китайским банком.

В течение месяца после введения новых ограничений платежи в банке Heihe осуществлялись в обычном режиме, но на прошлой неделе возникли проблемы и банк перестал принимать деньги.

В самом Heihe Rural Commercial Bank заявили об «обновлении систем» и заверили, что после его завершения ситуация нормализуется. Впрочем, конкретных сроков китайцы называть не стали.

Вместе с Heihe Rural Commercial Bank под европейские санкции попал еще один китайский банк - Suifenhe Rural Commercial Bank, который также был важным для РФ, поскольку также соглашался открывать корреспондентские счета для российских банков.

Отключили навигацию самолету главы Еврокомиссии. Реакция Кремля
Отключили навигацию самолету главы Еврокомиссии. Реакция Кремля обновлено 15:52
15:52 2603
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена обновлено 16:04
16:04 3443
Алиев: Индия мстит Азербайджану
Алиев: Индия мстит Азербайджану
12:44 5675
Новая лига и новые идеи Федерации баскетбола Азербайджана
Новая лига и новые идеи Федерации баскетбола Азербайджана
15:59 215
Китайские банки отказались сотрудничать с Россией
Китайские банки отказались сотрудничать с Россией
15:36 1236
Евросоюз сохранит миссию в Армении
Евросоюз сохранит миссию в Армении
14:39 1487
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
13:59 4965
ТуранБанк стал официальным партнером мирового финала Международной олимпиады по программированию
ТуранБанк стал официальным партнером мирового финала Международной олимпиады по программированию
14:33 381
ФСБ создает «азербайджанскую диаспору» в России
ФСБ создает «азербайджанскую диаспору» в России
11:15 6748
Россияне продвигаются по Украине
Россияне продвигаются по Украине обновлено 14:24
14:24 5067
Убивший человека в Петербурге 23 года назад Хабибов получил 13 лет
Убивший человека в Петербурге 23 года назад Хабибов получил 13 лет
14:20 1872

ЭТО ВАЖНО

Отключили навигацию самолету главы Еврокомиссии. Реакция Кремля
Отключили навигацию самолету главы Еврокомиссии. Реакция Кремля обновлено 15:52
15:52 2603
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена обновлено 16:04
16:04 3443
Алиев: Индия мстит Азербайджану
Алиев: Индия мстит Азербайджану
12:44 5675
Новая лига и новые идеи Федерации баскетбола Азербайджана
Новая лига и новые идеи Федерации баскетбола Азербайджана
15:59 215
Китайские банки отказались сотрудничать с Россией
Китайские банки отказались сотрудничать с Россией
15:36 1236
Евросоюз сохранит миссию в Армении
Евросоюз сохранит миссию в Армении
14:39 1487
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
13:59 4965
ТуранБанк стал официальным партнером мирового финала Международной олимпиады по программированию
ТуранБанк стал официальным партнером мирового финала Международной олимпиады по программированию
14:33 381
ФСБ создает «азербайджанскую диаспору» в России
ФСБ создает «азербайджанскую диаспору» в России
11:15 6748
Россияне продвигаются по Украине
Россияне продвигаются по Украине обновлено 14:24
14:24 5067
Убивший человека в Петербурге 23 года назад Хабибов получил 13 лет
Убивший человека в Петербурге 23 года назад Хабибов получил 13 лет
14:20 1872
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться