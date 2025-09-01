USD 1.7000
Инфотур для школьников в Лачине и Зангилане

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев в рамках реализации Первой Государственной программы «Большое возвращение» на освобожденные территории организовал инфотур для группы школьников-переселенцев в Лачинский и Зангиланский районы. Мероприятие было направлено на информирование, разъяснительную и мотивационную работу среди будущих участников возвращения.

Инфотур прошел при поддержке специальных представительств президента Азербайджанской Республики в Лачинском, Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах. Участниками поездки стали победители шахматного турнира «Зяфяр» («Победа»), посвященного теме «Большого возвращения» и проведенного Государственным комитетом в мае этого года среди школьников-переселенцев.

В ходе поездки детям рассказали о восстановительных и строительных работах, ведущихся в Лачине по поручению президента Ильхама Алиева, а также о ходе реализации мероприятий, предусмотренных Первой государственной программой. Школьники посетили город Лачин, площадь Флага, парк на берегу реки Хакяри и село Забух, где смогли сыграть в шахматы в новом парке.

Далее участники отправились в село Агалы Зангиланского района, где познакомились с центральной площадью, жилыми домами и пообщались со сверстниками, уже вернувшимися на родные земли.

Напомним, в рамках исполнения пункта 3.1.2 Плана мероприятий Первой Государственной программы «Большое возвращение» Государственный комитет регулярно организует инфотуры в Карабах и Восточный Зангезур с участием представителей различных творческих профессий.

