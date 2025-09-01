Группы SABAH еще в пяти университетах

Адаптация к быстро меняющимся требованиям рынка труда в системе высшего образования, а также формирование конкурентоспособной системы высшего образования обуславливает необходимость подготовки специалистов в этой области в соответствии с требованиями XXI века. Как сообщает издание Azərbaycan müəllimi, в этой связи расширение масштабов проекта SABAH, который успешно реализуется в сфере высшего образования, также вносит существенный вклад в обеспечение доступности университетского образования.

«Стратегия социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы», утвержденная распоряжением президента Азербайджанской Республики от 22 июля 2022 года №3378, предусматривает реализацию мер по увеличению объемов и качества новых содержательных программ, реализуемых в высшем образовании, в целях модернизации содержания и качественных показателей системы высшего образования. В этом плане хорошо зарекомендовал себя опыт внедрения новых содержательных программ в систему высшего образования в рамках программы SABAH, созданной в 2014 году для повышения качества образования в вузах. В настоящее время группы SABAH охватывают 10 вузов. Группы SABAH также открыты в Карабахском университете, Нахчыванском государственном университете и Сумгаитском государственном университете. Кроме того, в этом году впервые ожидается участие в программах SABAH Университета АДА, Бакинской высшей школы нефти, Азербайджанской спортивной академии, Азербайджанского государственного аграрного университета и Университета «Хазар».

Согласно соответствующему распоряжению президента Азербайджанской Республики «О расширении масштабов и финансирования образовательных программ с новым содержанием в системе высшего образования», планируется расширение масштабов программы SABAH. Так, опыт внедрения программ нового содержания в систему высшего образования в рамках SABAH оправдал себя, и масштабы данной программы будут поэтапно расширяться, начиная с 2025-2026 учебного года до 2028 года.

Кроме того, соответствующим решением коллегии Министерства науки и образования утверждены «Требования к организации программы SABAH в высших учебных заведениях». Эти требования не только повысят привлекательность групп SABAH, но и будут способствовать модернизации университетов Азербайджана и дальнейшему повышению их международной узнаваемости.