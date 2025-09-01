USD 1.7000
EUR 1.9904
RUB 2.0972
Подписаться на уведомления
Украинская армия творит чудеса: русские отступают
Новость дня
Украинская армия творит чудеса: русские отступают

Крупнейший в мире айсберг тает на глазах

15:57 507

Крупнейший в мире айсберг А23а за три летних месяца потерял около одной тысячи квадратных километров, сообщила пресс-служба российского Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) в своем телеграм-канале.

От айсберга откололись три куска площадью от 60 до 300 квадратных километров. В начале июня площадь А23а составляла 2730 квадратных километров, что сопоставимо с площадью Москвы. К началу сентября площадь айсберга оценивается в 1750 квадратных километров (сопоставимо с площадью Санкт-Петербурга), сообщили в ААНИИ.

По состоянию на 1 сентября айсберг дрейфует в 70 километрах к северу от острова Южная Георгия в Атлантическом океане.

Айсберг А23а откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера Западной Антарктиды в 1986 году. На тот момент его площадь оценивалась в 4170 квадратных километров. Более 30 лет он находился на мели в центральной части моря Уэдделла, а затем начал движение вдоль береговой линии Антарктиды и к середине ноября 2023 года его вынесло на чистую воду. Айсберг продолжил дрейфовать и к началу 2025 года приблизился к Южной Георгии.

Отключили навигацию самолету главы Еврокомиссии. Реакция Кремля
Отключили навигацию самолету главы Еврокомиссии. Реакция Кремля обновлено 15:52
15:52 2612
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена обновлено 16:04
16:04 3450
Алиев: Индия мстит Азербайджану
Алиев: Индия мстит Азербайджану
12:44 5682
Новая лига и новые идеи Федерации баскетбола Азербайджана
Новая лига и новые идеи Федерации баскетбола Азербайджана
15:59 219
Китайские банки отказались сотрудничать с Россией
Китайские банки отказались сотрудничать с Россией
15:36 1240
Евросоюз сохранит миссию в Армении
Евросоюз сохранит миссию в Армении
14:39 1489
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
13:59 4975
ТуранБанк стал официальным партнером мирового финала Международной олимпиады по программированию
ТуранБанк стал официальным партнером мирового финала Международной олимпиады по программированию
14:33 382
ФСБ создает «азербайджанскую диаспору» в России
ФСБ создает «азербайджанскую диаспору» в России
11:15 6752
Россияне продвигаются по Украине
Россияне продвигаются по Украине обновлено 14:24
14:24 5070
Убивший человека в Петербурге 23 года назад Хабибов получил 13 лет
Убивший человека в Петербурге 23 года назад Хабибов получил 13 лет
14:20 1879

ЭТО ВАЖНО

Отключили навигацию самолету главы Еврокомиссии. Реакция Кремля
Отключили навигацию самолету главы Еврокомиссии. Реакция Кремля обновлено 15:52
15:52 2612
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена обновлено 16:04
16:04 3450
Алиев: Индия мстит Азербайджану
Алиев: Индия мстит Азербайджану
12:44 5682
Новая лига и новые идеи Федерации баскетбола Азербайджана
Новая лига и новые идеи Федерации баскетбола Азербайджана
15:59 219
Китайские банки отказались сотрудничать с Россией
Китайские банки отказались сотрудничать с Россией
15:36 1240
Евросоюз сохранит миссию в Армении
Евросоюз сохранит миссию в Армении
14:39 1489
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
13:59 4975
ТуранБанк стал официальным партнером мирового финала Международной олимпиады по программированию
ТуранБанк стал официальным партнером мирового финала Международной олимпиады по программированию
14:33 382
ФСБ создает «азербайджанскую диаспору» в России
ФСБ создает «азербайджанскую диаспору» в России
11:15 6752
Россияне продвигаются по Украине
Россияне продвигаются по Украине обновлено 14:24
14:24 5070
Убивший человека в Петербурге 23 года назад Хабибов получил 13 лет
Убивший человека в Петербурге 23 года назад Хабибов получил 13 лет
14:20 1879
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться