Новая лига и новые идеи Федерации баскетбола Азербайджана

Сезон в Азербайджанской баскетбольной лиге (ABL) начнется 28 сентября. Формат чемпионата будет таким же, что и в прошлом году. 12 команд поделены на две группы согласно результатам прошлого сезона. В каждой группе шесть команд сыграют в четыре круга, то есть каждый клуб проведет по 20 матчей.

Шесть лучших команд прошлого чемпионата попали в группу «А». Это - «Сабах», «Нефтчи», «Шеки», «Абшерон Лайонс», НТД, «Гянджа. В группе «B» сыграют остальные шесть коллективов: «Нахчыван», «Орду», «Серхедчи», «Сумгаит», «Губа», «Лянкяран».

Как и в прошлом сезоне, три лучшие команды в группе «А» и одна лучшая команда в группе «B» напрямую выйдут в четвертьфинал. Остальные восемь клубов сыграют в стыковых матчах за право участвовать в 1/4 финала.

Главное отличие связано с лимитом на легионеров. В Федерации баскетбола Азербайджана в этот раз решили прибегнуть к плавающему лимиту. Команды группы «А», трем из которых, кстати, выступать скоро в еврокубках, в чемпионате страны могут одновременно выпускать на площадку не более четырех иностранцев. Так было и в прошлом сезоне. А вот участники группы «B» до 15-го тура включительно имеют право лишь на трех легионеров. Начиная с 16-го тура они смогут выпускать и четвертого иностранца.

В Федерации решили предоставить больше игрового времени местным баскетболистам. Почему только до 16-го тура? Далее важно, чтобы команды группы «А» и группы «B» находились в равных условиях, так как они встретятся в матчах плей-офф.

Еще одно важное новшество: в следующем году федерация создаст вторую лигу - ABL 2. Восемь лучших команд по итогам сезона 2025/26 сохранят свои места в первой лиге, а клубы, занявшие 9-12-е места, отправятся во вторую. Сколько команд сыграет в ABL 2, пока не сообщается.