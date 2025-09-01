USD 1.7000
EUR 1.9904
RUB 2.0972
Подписаться на уведомления
Украинская армия творит чудеса: русские отступают
Новость дня
Украинская армия творит чудеса: русские отступают

Эрдоган жестко прошелся по ООН

16:07 527

Турция считает необходимым провести глубокую реформу ООН с целью повышения ее эффективности в современных реалиях, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«ООН нуждается в серьезной реформе. Несмотря на все усилия моего уважаемого друга [генерального секретаря Антониу] Гутерриша, сейчас с трудом можно ответить на вопрос, способна ли нынешняя система ООН, сформированная в условиях восьмидесятилетней давности, положить конец угнетению на Ближнем Востоке или сохранить основанный на правилах международный порядок», – заявил Эрдоган во время расширенного заседания саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае.

Президент добавил, что считает долгом превратить ООН в платформу, отстаивающую принципы глобальной справедливости в ответ на многолетние страдания палестинского народа. Он также отметил, что международное сообщество до сих пор не смогло остановить «зверство, в результате которого в течение 23 месяцев умирают младенцы, дети и старики».

Комментируя ситуацию в Сирии, Эрдоган заявил, что Турция продолжит противостоять угрозам безопасности этой страны. Он подчеркнул, что турецкая поддержка Сирии в восстановлении, защите ее территориальной целостности и единства будет полезна всему региону.

«Мы и далее будем противостоять любым попыткам поставить под угрозу безопасность и территориальную целостность нашего соседа, Сирии», — заключил турецкий лидер.

Отключили навигацию самолету главы Еврокомиссии. Реакция Кремля
Отключили навигацию самолету главы Еврокомиссии. Реакция Кремля обновлено 15:52
15:52 2621
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена обновлено 16:04
16:04 3456
Алиев: Индия мстит Азербайджану
Алиев: Индия мстит Азербайджану
12:44 5685
Новая лига и новые идеи Федерации баскетбола Азербайджана
Новая лига и новые идеи Федерации баскетбола Азербайджана
15:59 220
Китайские банки отказались сотрудничать с Россией
Китайские банки отказались сотрудничать с Россией
15:36 1243
Евросоюз сохранит миссию в Армении
Евросоюз сохранит миссию в Армении
14:39 1491
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
13:59 4984
ТуранБанк стал официальным партнером мирового финала Международной олимпиады по программированию
ТуранБанк стал официальным партнером мирового финала Международной олимпиады по программированию
14:33 382
ФСБ создает «азербайджанскую диаспору» в России
ФСБ создает «азербайджанскую диаспору» в России
11:15 6754
Россияне продвигаются по Украине
Россияне продвигаются по Украине обновлено 14:24
14:24 5071
Убивший человека в Петербурге 23 года назад Хабибов получил 13 лет
Убивший человека в Петербурге 23 года назад Хабибов получил 13 лет
14:20 1883

ЭТО ВАЖНО

Отключили навигацию самолету главы Еврокомиссии. Реакция Кремля
Отключили навигацию самолету главы Еврокомиссии. Реакция Кремля обновлено 15:52
15:52 2621
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена обновлено 16:04
16:04 3456
Алиев: Индия мстит Азербайджану
Алиев: Индия мстит Азербайджану
12:44 5685
Новая лига и новые идеи Федерации баскетбола Азербайджана
Новая лига и новые идеи Федерации баскетбола Азербайджана
15:59 220
Китайские банки отказались сотрудничать с Россией
Китайские банки отказались сотрудничать с Россией
15:36 1243
Евросоюз сохранит миссию в Армении
Евросоюз сохранит миссию в Армении
14:39 1491
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
13:59 4984
ТуранБанк стал официальным партнером мирового финала Международной олимпиады по программированию
ТуранБанк стал официальным партнером мирового финала Международной олимпиады по программированию
14:33 382
ФСБ создает «азербайджанскую диаспору» в России
ФСБ создает «азербайджанскую диаспору» в России
11:15 6754
Россияне продвигаются по Украине
Россияне продвигаются по Украине обновлено 14:24
14:24 5071
Убивший человека в Петербурге 23 года назад Хабибов получил 13 лет
Убивший человека в Петербурге 23 года назад Хабибов получил 13 лет
14:20 1883
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться