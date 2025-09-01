Эрдоган жестко прошелся по ООН

«ООН нуждается в серьезной реформе. Несмотря на все усилия моего уважаемого друга [генерального секретаря Антониу] Гутерриша, сейчас с трудом можно ответить на вопрос, способна ли нынешняя система ООН, сформированная в условиях восьмидесятилетней давности, положить конец угнетению на Ближнем Востоке или сохранить основанный на правилах международный порядок», – заявил Эрдоган во время расширенного заседания саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае.

Президент добавил, что считает долгом превратить ООН в платформу, отстаивающую принципы глобальной справедливости в ответ на многолетние страдания палестинского народа. Он также отметил, что международное сообщество до сих пор не смогло остановить «зверство, в результате которого в течение 23 месяцев умирают младенцы, дети и старики».

Комментируя ситуацию в Сирии, Эрдоган заявил, что Турция продолжит противостоять угрозам безопасности этой страны. Он подчеркнул, что турецкая поддержка Сирии в восстановлении, защите ее территориальной целостности и единства будет полезна всему региону.

«Мы и далее будем противостоять любым попыткам поставить под угрозу безопасность и территориальную целостность нашего соседа, Сирии», — заключил турецкий лидер.