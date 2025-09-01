Европа требует от Китая и Индии не дружить с Россией

USD 1.7000
Еврокомиссия (ЕК) призвала Китай и Индию отказаться от поддержки России в войне против Украины. Об этом заявила официальный представитель ЕК Ариана Подеста на брифинге в Брюсселе, комментируя недавние контакты лидеров обеих стран с президентом РФ Владимиром Путиным в Китае.

Ариана Подеста

«Мы развиваем отношения с этими странами (Индией и Китаем) в двустороннем формате, и они хорошо знают нашу позицию в отношении России. Мы настаиваем на том, чтобы они не оказывали России поддержку в войне в Украине», – подчеркнула Подеста.

Отвечая на вопрос, может ли уровень сближения Индии с Россией повлиять на отношения с Евросоюзом, она отметила, что ЕС продолжает поддерживать «очень хорошие отношения с Индией». При этом российско-украинский конфликт, по словам Подесты, остается главным внешнеполитическим приоритетом Еврокомиссии.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна сыграть ключевую роль в обеспечении гарантий безопасности в Украине.

