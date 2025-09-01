Похитивший маленькую девочку Омаров получил 12 лет колонии

Как сообщает haqqin.az, 19 апреля этого года Омаров похитил трехлетнюю девочку во время свадьбы в селе Ашагы Гёйджели Акстафинского района. Сначала он наблюдал за ребенком, а затем, увидев ее играющей у дороги со сверстниками, поднял девочку на руки, посадил в свой автомобиль Lexus и увез к себе домой в город Акстафу.

Родные девочки, заметив ее исчезновение, сперва решили, что ребенок упал в близлежащий арык. Свидетелем похищения стал житель села по имени Эльмар, который, будучи немым, не смог остановить злоумышленника, но написал на земле номер автомобиля и показал его родителям ребенка. Так стало известно, что девочку забрал Тельман Омаров. Он привел ее в дом, а когда родители пришли за дочерью, спустил на них свою собаку.

Нетрезвого Омарова задержали полицейские, девочку благополучно вернули семье.

На суде обвиняемый признал свою вину лишь частично. В показаниях он утверждал, что пришел на свадьбу знакомого, а когда собирался уходить, девочка якобы сама подошла к нему: «Я взял ее на руки, поцеловал, хотел уйти, но ребенок опять подошел. Решил отвезти ее в магазин, чтобы что-то купить. По дороге моя машина столкнулась с другой, я сказал водителю, что заберу деньги из дома и вернусь».

По его словам, он привел девочку домой, во дворе упал, собака начала лаять и он якобы оттолкнул ее, чтобы защитить ребенка: «Когда я вышел из дома с деньгами, мне позвонили и спросили, со мной ли ребенок. Я ответил, что да и что везу ее обратно. Но когда вышел во двор, увидел толпу односельчан. Женщина вырвала девочку у меня из рук и спросила, что я с ней сделал. Потом кто-то ударил меня».

Законный представитель семьи рассказал, что во время свадьбы Омаров несколько раз проходил мимо них, но никто не заподозрил неладное: «Когда ребенок пропал, нам сказали, что Тельман посадил ее в машину и уехал. Девочка его раньше не знала. Он протянул ей деньги, чтобы заманить. Когда один из мужчин попытался забрать ребенка, он ударил его ногой и закрыл девочке рот, чтобы она не кричала. После этого посадил ее в машину. Лично я впервые увидел его уже в отделении полиции».

Свидетели также рассказали, что вместе с родителями девочки пришли к дому Омарова, чтобы забрать ребенка. Пьяный мужчина угрожал: «Если подойдете ближе, брошу ребенка собаке».

В какой-то момент собака даже укусила одного из мужчин, пытавшихся вырвать девочку. В итоге ребенка удалось спасти и вернуть семье.

Cуд приговорил Тельмана Омарова к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.