Украинская армия творит чудеса: русские отступают
Украинская армия творит чудеса: русские отступают

Эрдоган и Пезешкиан обсудили Южный Кавказ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на полях саммита ШОС в Тяньцзине встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.

Стороны обменялись мнениями о ситуации в Сирии, израильских атаках на сектор Газа и мирном процессе на Южном Кавказе.

Эрдоган отметил, что Анкара приветствует переговоры по иранской ядерной программе и продолжит поддерживать Тегеран в этом вопросе.

Главы государств также обсудили двусторонние отношения, а также актуальные региональные и международные вопросы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в рамках 25-го саммита Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

О встрече сообщают турецкие СМИ.

Азербайджанская велосипедистка впервые победила на соревновании мировой серии Gran Fondo
Азербайджанская велосипедистка впервые победила на соревновании мировой серии Gran Fondo
18:19 172
Ильхам Алиев в Китае раскрывает потенциал Зангезура
Ильхам Алиев в Китае раскрывает потенциал Зангезура
15:27 4706
Мехрибан Алиева и Анна Акопян сделали совместное фото
Мехрибан Алиева и Анна Акопян сделали совместное фото
17:44 1659
Герасимов выдает желаемое за действительное
Герасимов выдает желаемое за действительное
17:16 1617
Путин и Алиев все еще не встретились
Путин и Алиев все еще не встретились
16:57 2183
Похитивший маленькую девочку Омаров получил 12 лет колонии
Похитивший маленькую девочку Омаров получил 12 лет колонии
16:39 1705
Эрдоган жестко прошелся по ООН
Эрдоган жестко прошелся по ООН
16:07 2448
Отключили навигацию самолету главы Еврокомиссии. Реакция Кремля
Отключили навигацию самолету главы Еврокомиссии. Реакция Кремля
15:52 5069
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена
16:48 5874
Алиев: Индия мстит Азербайджану
Алиев: Индия мстит Азербайджану
12:44 7065
Новая лига и новые идеи Федерации баскетбола Азербайджана
Новая лига и новые идеи Федерации баскетбола Азербайджана
15:59 604

