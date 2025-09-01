Эрдоган и Пезешкиан обсудили Южный Кавказ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на полях саммита ШОС в Тяньцзине встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.
Стороны обменялись мнениями о ситуации в Сирии, израильских атаках на сектор Газа и мирном процессе на Южном Кавказе.
Эрдоган отметил, что Анкара приветствует переговоры по иранской ядерной программе и продолжит поддерживать Тегеран в этом вопросе.
Главы государств также обсудили двусторонние отношения, а также актуальные региональные и международные вопросы.
*** 16:46
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в рамках 25-го саммита Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
О встрече сообщают турецкие СМИ.