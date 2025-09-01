USD 1.7000
Украинская армия творит чудеса: русские отступают
Украинская армия творит чудеса: русские отступают

Пезешкиан надавал советов США и Европе

16:46 725

США и Европе необходимо отказаться от враждебной политики конфронтации с Ираном и выбрать путь дипломатии, заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан на заседании ШОС+.

«Неудачный пример агрессии США и сионистского режима показал, что военный вариант неэффективен и сталкивается с героическим сопротивлением иранского народа. Мы советуем США и Европе отказаться от политики конфронтации и вернуться к дипломатии для достижения справедливого и равноправного решения», – сказал Пезешкиан.

По его словам, Иран всегда был и остается открытым для любых мирных вариантов решения кризиса вокруг своей ядерной программы.

При этом он отметил, что европейские страны угрожают Ирану возобновлением международных санкций из-за отказа допустить инспекторов МАГАТЭ к ядерным объектам, тогда как сами не взяли на себя никаких практических и эффективных обязательств.

Азербайджанская велосипедистка впервые победила на соревновании мировой серии Gran Fondo
Азербайджанская велосипедистка впервые победила на соревновании мировой серии Gran Fondo ФОТО
18:19 174
Ильхам Алиев в Китае раскрывает потенциал Зангезура
Ильхам Алиев в Китае раскрывает потенциал Зангезура добавлено фото; обновлено 15:27
15:27 4707
Мехрибан Алиева и Анна Акопян сделали совместное фото
Мехрибан Алиева и Анна Акопян сделали совместное фото фото
17:44 1664
Герасимов выдает желаемое за действительное
Герасимов выдает желаемое за действительное
17:16 1619
Путин и Алиев все еще не встретились
Путин и Алиев все еще не встретились заявление Пескова
16:57 2186
Похитивший маленькую девочку Омаров получил 12 лет колонии
Похитивший маленькую девочку Омаров получил 12 лет колонии
16:39 1705
Эрдоган жестко прошелся по ООН
Эрдоган жестко прошелся по ООН
16:07 2448
Отключили навигацию самолету главы Еврокомиссии. Реакция Кремля
Отключили навигацию самолету главы Еврокомиссии. Реакция Кремля обновлено 15:52
15:52 5071
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена обновлено 16:48
16:48 5874
Алиев: Индия мстит Азербайджану
Алиев: Индия мстит Азербайджану
12:44 7065
Новая лига и новые идеи Федерации баскетбола Азербайджана
Новая лига и новые идеи Федерации баскетбола Азербайджана
15:59 604

