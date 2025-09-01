Пезешкиан надавал советов США и Европе

США и Европе необходимо отказаться от враждебной политики конфронтации с Ираном и выбрать путь дипломатии, заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан на заседании ШОС+.

«Неудачный пример агрессии США и сионистского режима показал, что военный вариант неэффективен и сталкивается с героическим сопротивлением иранского народа. Мы советуем США и Европе отказаться от политики конфронтации и вернуться к дипломатии для достижения справедливого и равноправного решения», – сказал Пезешкиан.

По его словам, Иран всегда был и остается открытым для любых мирных вариантов решения кризиса вокруг своей ядерной программы.

При этом он отметил, что европейские страны угрожают Ирану возобновлением международных санкций из-за отказа допустить инспекторов МАГАТЭ к ядерным объектам, тогда как сами не взяли на себя никаких практических и эффективных обязательств.