Герасимов выдает желаемое за действительное

Во время субботнего заседания, посвященного весенне-летнему наступлению российских войск в Украине, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что с марта российская армия якобы захватила 149 украинских населенных пунктов и продвинулась более чем на 3,5 тысячи квадратных километров.

Однако аналитики американского Института изучения войны (ISW) опровергают эти данные. По их оценкам, с 1 марта российским войскам удалось взять под контроль около 130 населенных пунктов общей площадью примерно 2,3 тысячи квадратных километров. Это означает, что Герасимов завысил масштабы продвижения как минимум на треть — примерно на 1,2 тысячи квадратных километров.

«Для российского Генштаба вся территория, где был замечен российский военный, считается находящейся под контролем России», — иронизируют аналитики ISW.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало кадры из кабинета Герасимова, где на настенной карте Одесская и Николаевская области Украины уже обозначены как территории, подконтрольные России. Этот эпизод вызвал активное обсуждение в соцсетях, где пользователи отмечали разрыв между заявленной «реальностью на картах» и реальным положением дел на фронте.

Аналитики подчеркивают, что российское командование регулярно использует завышенные цифры для демонстрации «успехов» на фронте как внутри страны, так и на международной арене.