Польский миллионер отобрал у ребенка кепку теннисиста

Польский бизнесмен Петр Щерек отобрал у ребенка кепку, подаренную ему теннисистом Камилем Майхшаком, и отказался ее возвращать, сообщает Parismatch.

28 августа во втором раунде US Open в Нью-Йорке Майхшак обыграл первую ракетку России Карена Хачанова. После матча польский спортсмен подошел к трибунам, чтобы пообщаться с болельщиками, и вручил кепку одному из мальчиков. Однако стоявший рядом мужчина выхватил ее из рук ребенка и положил в сумку своей супруги, проигнорировав протесты.

Позднее выяснилось, что этим мужчиной оказался Петр Щерек, предприниматель в сфере строительства и благоустройства.

«Как я всегда говорил, жизнь строится по принципу: кто первый пришел, тот первый и получил», — заявил Щерек. Он также пригрозил судебным преследованием за оскорбления в его адрес.

Узнав об инциденте, Майхшак выразил желание найти мальчика и передать ему кепку и другие подарки.

По данным The Times, супружеская пара Щерек — миллионеры и теннисисты-любители. Они поддерживают молодых польских игроков, а принадлежащая им компания Drogbruk входит в число спонсоров Польской теннисной федерации.