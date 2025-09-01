USD 1.7000
EUR 1.9904
RUB 2.0972
Подписаться на уведомления
Украинская армия творит чудеса: русские отступают
Новость дня
Украинская армия творит чудеса: русские отступают

Программы двойного диплома

17:28 635

В рамках «Государственной программы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы» Азербайджанский государственный аграрный университет и Эгейский университет предлагают программы бакалавриата по специальностям «агрономия», «защита растений», «сельскохозяйственная инженерия», «экономика».

В пресс-службе Министерства науки и образования Азербайджана заявили, что в рамках программы двойного диплома Бакинского инженерного университета и Университета Инха (iNHA) предлагаются программы бакалавриата по информационным технологиям, электронной инженерии, электротехнике и гражданскому строительству. Между Азербайджанским государственным педагогическим университетом и Университетом Джорджа Вашингтона реализуется программа двойного диплома на уровне магистратуры по образованию и развитию человеческого капитала, а между Университетом ADA и Университетом Джорджа Вашингтона на уровне магистратуры - программа двойного диплома по информатике и анализу данных, электротехнике.

Помимо этого, азербайджанской молодежи обеспечивают доступ к образованию за рубежом такие международные программы двойных дипломов, которые реализуются между Бакинским государственным университетом и Еврейским университетом в Иерусалиме (Израиль) на уровне магистратуры по биотехнологии, а также между Азербайджанским государственным университетом нефти и промышленности и Уорикским университетом (Великобритания) на уровне магистратуры по возобновляемым источникам энергии.

Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева от 22 июля 2025 года «О дополнительных мерах по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджанской Республике», в соответствии со «Стратегией социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы» количество международных программ двойного диплома, реализуемых в сфере высшего образования, будет увеличено до 8 и их реализация будет обеспечена до 2030 года.

Азербайджанская велосипедистка впервые победила на соревновании мировой серии Gran Fondo
Азербайджанская велосипедистка впервые победила на соревновании мировой серии Gran Fondo ФОТО
18:19 184
Ильхам Алиев в Китае раскрывает потенциал Зангезура
Ильхам Алиев в Китае раскрывает потенциал Зангезура добавлено фото; обновлено 15:27
15:27 4709
Мехрибан Алиева и Анна Акопян сделали совместное фото
Мехрибан Алиева и Анна Акопян сделали совместное фото фото
17:44 1687
Герасимов выдает желаемое за действительное
Герасимов выдает желаемое за действительное
17:16 1629
Путин и Алиев все еще не встретились
Путин и Алиев все еще не встретились заявление Пескова
16:57 2194
Похитивший маленькую девочку Омаров получил 12 лет колонии
Похитивший маленькую девочку Омаров получил 12 лет колонии
16:39 1710
Эрдоган жестко прошелся по ООН
Эрдоган жестко прошелся по ООН
16:07 2454
Отключили навигацию самолету главы Еврокомиссии. Реакция Кремля
Отключили навигацию самолету главы Еврокомиссии. Реакция Кремля обновлено 15:52
15:52 5079
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена обновлено 16:48
16:48 5881
Алиев: Индия мстит Азербайджану
Алиев: Индия мстит Азербайджану
12:44 7070
Новая лига и новые идеи Федерации баскетбола Азербайджана
Новая лига и новые идеи Федерации баскетбола Азербайджана
15:59 604

ЭТО ВАЖНО

Азербайджанская велосипедистка впервые победила на соревновании мировой серии Gran Fondo
Азербайджанская велосипедистка впервые победила на соревновании мировой серии Gran Fondo ФОТО
18:19 184
Ильхам Алиев в Китае раскрывает потенциал Зангезура
Ильхам Алиев в Китае раскрывает потенциал Зангезура добавлено фото; обновлено 15:27
15:27 4709
Мехрибан Алиева и Анна Акопян сделали совместное фото
Мехрибан Алиева и Анна Акопян сделали совместное фото фото
17:44 1687
Герасимов выдает желаемое за действительное
Герасимов выдает желаемое за действительное
17:16 1629
Путин и Алиев все еще не встретились
Путин и Алиев все еще не встретились заявление Пескова
16:57 2194
Похитивший маленькую девочку Омаров получил 12 лет колонии
Похитивший маленькую девочку Омаров получил 12 лет колонии
16:39 1710
Эрдоган жестко прошелся по ООН
Эрдоган жестко прошелся по ООН
16:07 2454
Отключили навигацию самолету главы Еврокомиссии. Реакция Кремля
Отключили навигацию самолету главы Еврокомиссии. Реакция Кремля обновлено 15:52
15:52 5079
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена обновлено 16:48
16:48 5881
Алиев: Индия мстит Азербайджану
Алиев: Индия мстит Азербайджану
12:44 7070
Новая лига и новые идеи Федерации баскетбола Азербайджана
Новая лига и новые идеи Федерации баскетбола Азербайджана
15:59 604
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться