В рамках «Государственной программы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы» Азербайджанский государственный аграрный университет и Эгейский университет предлагают программы бакалавриата по специальностям «агрономия», «защита растений», «сельскохозяйственная инженерия», «экономика».

В пресс-службе Министерства науки и образования Азербайджана заявили, что в рамках программы двойного диплома Бакинского инженерного университета и Университета Инха (iNHA) предлагаются программы бакалавриата по информационным технологиям, электронной инженерии, электротехнике и гражданскому строительству. Между Азербайджанским государственным педагогическим университетом и Университетом Джорджа Вашингтона реализуется программа двойного диплома на уровне магистратуры по образованию и развитию человеческого капитала, а между Университетом ADA и Университетом Джорджа Вашингтона на уровне магистратуры - программа двойного диплома по информатике и анализу данных, электротехнике.

Помимо этого, азербайджанской молодежи обеспечивают доступ к образованию за рубежом такие международные программы двойных дипломов, которые реализуются между Бакинским государственным университетом и Еврейским университетом в Иерусалиме (Израиль) на уровне магистратуры по биотехнологии, а также между Азербайджанским государственным университетом нефти и промышленности и Уорикским университетом (Великобритания) на уровне магистратуры по возобновляемым источникам энергии.

Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева от 22 июля 2025 года «О дополнительных мерах по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджанской Республике», в соответствии со «Стратегией социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы» количество международных программ двойного диплома, реализуемых в сфере высшего образования, будет увеличено до 8 и их реализация будет обеспечена до 2030 года.